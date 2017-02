CCOO PROPONE QUE LOS EMPLEADOS DE BANCA NO TENGAN QUE COMPLETAR LAS HORAS DE MENOS DEBIDAS A LOS CALENDARIOS LABORALES

Etiquetas

Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado que no se exija a los empleados de banca realizar aquellas horas que, debido a los calendarios laborales establecidos para cada uno de los horarios, den un cómputo anual inferior a la jornada máxima de trabajo efectivo anual.El sindicato informó de esta propuesta presentada en las reuniones celebradas ayer con representantes de la Asociación Española de Banca (AEB) y de las cajas de ahorros (CECA) para tratar el registro de la jornada de los empleados del sector bancario.Aunque CCOO ha realizado ya varias propuestas a algunos bancos, no ha planteado todavía un sistema concreto de cómo debe registrarse la jornada diaria porque entiende que es “complicado” establecer un sistema para todo el sector, por las diversas situaciones que se dan en las empresas.Entre las medidas, la central reclama que los excesos sobre la jornada efectivamente realizada se consideren como horas extraordinarias y sean compensadas con tiempo de descanso retribuido o, cuando no sea posible, con la remuneración correspondiente.Además, quiere acordar cuál es la jornada máxima de trabajo efectivo anual y cuándo se considera que los empleados ya han cumplido con la realización de la misma.Pide considerar como tiempo de trabajo efectivo las convocatorias, incluida la formación, para la realización de cualquier actividad fuera de los límites de la jornada ordinaria.Respecto a una guía de buenas prácticas, CCOO propone una serie de medidas que sean de obligado cumplimiento para las entidades y que incluyen la prohibición de realizar cualquier actividad presencial o por medios telemáticos fuera de los límites de la jornada en días determinados hasta la ‘desconexión’.El próximo encuentro de representantes sindicales y de la patronal está previsto para el día 22 de este mes.