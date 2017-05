La monitorización informática, una opción para controlar las horas extras

Etiquetas

Las empresas ya no tendrán la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. Así lo ha establecido una segunda sentencia Tribunal Supremo (TS) que anula la condena impuesta a Abanca por no establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla.

CC.OO ya ha alertado del riesgo que supone la sentencia para la Seguridad Social. El sindicato denuncia que al no cotizar los trabajadores por las horas efectivamente trabajadas, el sistema verá mermados sus recursos. En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cada año se producen en España algo más de 280 millones de horas extraordinarias y apenas se pagan la mitad. Concretamente, de los 5,4 millones de horas que se efectúan por semana, solo 2,8 millones se abonan. Y a pesar de que la sentencia sí incluye como obligatorio contabilizar las horas extras, el sindicato denuncia que sin un control efectivo de las horas totales será mucho más fácil que se produzcan fraudes.

Por ello, el Supremo ha advertido de la conveniencia de una reforma legislativa que clarifique la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extras.

La monitorización informática, una posible solución

Antonio Carrasco, abogado laboralista, coincide con el Supremo en la necesidad de establecer una legislación efectiva sobre el tema. "Es necesario que esté regulado para que no haya abusos por ninguna de las dos partes". Sin embargo, tal y como señala el Supremo, "no se trata de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte", explica. Es decir, que una cosa es la jornada laboral efectiva y otra la presencia del trabajador en la empresa.

Para este experto, la línea entre contabilizar estas horas efectivas sin menoscabar el derecho a la intimidad de los trabajadores es complicado, y más ahora, que las nuevas tecnologías permiten el trabajo fuera del centro y con mayor libertad, aunque también abrirían otra puerta al control de las horas extras como la monitorización informática cuando el trabajador alegue que realiza estas horas.

"Lo cierto es que las empresas tienden cada día más a un sistema por objetivos, no por horas concretas de trabajo. Eso eliminaría la problemática, pero, por otro lado, podría traer consigo ciertos abusos si los objetivos son tan elevados que obliguen a unas horas extras que, a la postre, no se reconocen. Con todo ello, y nuestra ley laboral, habrá que ver qué método buscan empresas y trabajadores para el registro de las horas extraordinarias. Aquí se prevé que las grandes empresas y los sindicatos pacten el nuevo sistema. Una vez pactado, que es lo complicado, podría aprobarse en el Parlamento por mayoría simple porque no es ley orgánica y así modificar el Estatuto de los Trabajadores", comenta.

En este sentido, el propio fallo abre una puerta trasera para los trabajadores, al establecer que pueden emplear otros sistemas de prueba de que hace esas horas extraordinarias. Si el empresario no puede demostrar que lo que dice el trabajador no es verdad por no tener ese sistema de control, eso jugará en su contra, pero eso no significa que esté obligado a imponer dicho sistema de control. "Además, hay otra serie de artículos de normativa y de prevención de riesgo que obligan a que el empresario respete la integridad y la salud de los trabajadores. Una obligación de esto podría ser que la jornada de trabajo se cumpliera", concluye el abogado.