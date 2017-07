BÁÑEZ PIDE A LAS AUTONOMÍAS QUE APRUEBEN EL ‘CHEQUE FORMACIÓN’ PARA QUE SE IMPLANTE DESDE AGOSTO

Etiquetas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pidió este miércoles a las comunidades autónomas donde no gobierna el PP que pongan en marcha el ‘Cheque Formación’ desde agosto, ya que es una “buena oportunidad” para combatir el desempleo juvenil.Así lo indicó la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados ante la pregunta del parlamentario de Ciudadanos Antonio Roldán, al que indicó que “ustedes han llegado a esta Cámara con una España en recuperación y con creación de empleo”.Ante la pregunta del diputado de Ciudadanos sobre qué medidas tomará el Gobierno para dar empleo a los jóvenes, Báñez señaló que para conseguir que vuelvan los parados al mercado de trabajo “hay que abordar los desafíos que nos muestran las cifras oficiales”. “Esas mismas cifras muestran que uno de cada dos parados no tiene la ESO, por lo que hay que formarles y capacitarles rápidamente y eso tiene que ser una prioridad, porque necesitamos ser capaces, a través de las políticas activas, de que ese talento se incorpore a la recuperación y a la creación de empleo en un país de oportunidades”, afirmó.En este sentido, añadió que desde 2012 “estamos en esa tarea de mejorar la formación en nuestro país y mejorar las políticas activas de empleo”. Además, añadió que la reforma de 2012 contiene una medida que “nos parece eficaz para trabajar en la línea de la empleabilidad, que es el 'Cheque Formación', que también es "fruto del pacto con Ciudadanos”.La ministra comentó que, a día de hoy, ese ‘Cheque Formación’, a través de la puesta en marcha en Conferencia Sectorial a finales de julio, “podrá ser una realidad si lo deciden las comunidades autónomas como una medida de implantación directa de la formación para los desempleados”.Así, continuó Báñez, desde agosto las comunidades autónomas “podrán desarrollar e implantar el ‘Cheque Formación' como una alternativa directa al desempleado para adquirir una formación de calidad allí donde ellos vean una oportunidad de empleabilidad”.A este respecto, la titular de Empleo y Seguridad Social afirmó “estar segura” de que algunas comunidades lo van a poner en marcha “enseguida”, como Madrid, que “además ha desarrollado en sus presupuestos un programa para hacerlo”, reseñó. Por tanto, “espero que otras donde no gobernamos, como Andalucía, también lo pongan en marcha, ya que es una buena idea para dar oportunidades a los jóvenes”, subrayó.MÁS PROPUESTAS Y MENOS CRÍTICASPor otro lado, ante la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario socialista María del Rocío de Frutos Madrazo, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para que los jóvenes accedan a un empleo de calidad, Báñez respondió que “la calidad empieza por tener un empleo, que es para lo que estamos trabajando”.En este sentido, destacó que España lidera la creación de empleo juvenil en la Zona Euro, con un 20% más de creación que en Italia o un 40% más que en Francia, “lo que se traduce en que esta tasa de paro se haya reducido en 15 puntos”, por lo que pidió colaboración al resto de grupos parlamentarios para que “sigamos trabajando por la calidad del empleo de los jóvenes”.Ante la insistencia de la diputada socialista sobre la tasa de desempleo juvenil, la ministra pidió a De Frutos que “no dé lecciones" y recordó que el PSOE "subió esta tasa del 18% al 50%”.Por tanto, Báñez invitó a la diputada socialista a mejorar las propuesta para que los jóvenes que no tienen formación puedan formarse a través del estudio y concluyó pidiendo que “haga una propuesta y deje de criticar”.