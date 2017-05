Blanco responde al PP que Asturias tiene menos porcentaje de paro juvenil que la media española

Etiquetas

El consejero de Empleo del Gobierno asturiano, el socialista Francisco Blanco, ha respondido este jueves al diputado del PP Pedro de Rueda que el porcentaje de paro juvenil en Asturias es cinco puntos menor que la media española.

En el pleno de la Junta General del Principado de Asturias y tras ser preguntado por las medidas para combatir el paro juvenil en Asturias, Blanco ha recordado a De Rueda los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2017, periodo en el que Asturias ha tenido un paro juvenil del 26,6% frente al más del 31% registrado a nivel nacional.

No obstante, Blanco ha dicho que no está contento con esos números. "No digo que esté bien, me parece una barbaridad", ha admitido el responsable regional, que ha dicho que los jóvenes se han convertido en los "más perdedores" del actual mercado laboral.

Frente a ese problema, Blanco ha defendido las políticas activas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno del Principado y ha puesto de ejemplo los itinerarios personalizados que se les ofrece a los jóvenes parados asturianos, las subvenciones que Asturias da para prácticas con compromiso de contratación o el programa 'Joven ocúpate'.