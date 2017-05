Boletín Económico de Caja Rural Granada ve un "agotamiento" del esquema de crecimiento andaluz vinculado al turismo

Etiquetas

El último Boletín de Coyuntura Económica de la Fundación Caja Rural de Granada expone que, si bien el 2016 "no ha sido un mal año para la economía andaluza", que ha crecido, ha creado empleo y ha reducido la tasa de paro, esta comunidad está "comenzando a acusar" un cierto agotamiento de un esquema de crecimiento "demasiado escorado hacia las actividades ligadas al turismo".

En este estudio, que ha sido presentado este viernes y hace un análisis de lo ocurrido en 2016, se pone de manifiesto que en los últimos años la economía andaluza "ha caminado de la mano de la española" y "a parecida velocidad".

Sin embargo, conforme ha ido avanzando el año 2016 se ha "ido rezagando del conjunto nacional", con un ritmo de crecimiento inferior por diversos motivos, entre los que cita una mayor dependencia de las actividades ligadas al turismo y el "raquitismo industrial" de la comunidad andaluza, uno de sus "males endémicos".

Así lo expone el director del informe, el catedrático de Economía Aplicada Miguel González, para quien "exceptuando algunos núcleos muy localizados", el sector industrial "brilla por su ausencia en Andalucía", sin que se puede afirmar, agrega, "que sea una región industrializada o que lleve camino de serlo en el futuro".

Así, y aunque matiza que no se trata del sector "con más peso en términos de producción y empleo", sí es el "más abierto a la competencia exterior, el más productivo y eficiente, el más innovador y el que más avances registra en materia de productividad".

Augura por tanto el experto que, "mientras Andalucía no remedie esta dolencia --y a su juicio "no parece que se ponga mucho empeño en ello"-- no tendrá solución su principal e histórico problema: el atraso con respecto a los niveles de renta y bienestar español y europeo".

Así, de acuerdo al último Boletín de Coyuntura Económica de la Fundación Caja Rural de Granada, el 2016 "no ha sido un mal año para la economía andaluza", pues ha crecido, ha creado empleo y se ha reducido tanto el número de desempleados como la tasa de paro.

Sin embargo, existe "lentitud del crecimiento", un "protagonismo de actividades tradicionales y volátiles" y "escaso potencial de creación de empleo en comparación con la dimensión alcanzada por el paro".