Cifuentes dice que los datos "confirman que van por el buen camino" pero que seguirán trabajando

Etiquetas

El paro bajó en 73.700 personas en la región en 2016, lo que supone un 13,09 por ciento menos que en 2015, mientras que el empleo creció en 15.100 personas, registrando un 0,53 por ciento más.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos hoy reflejan que la región "confirman que van por el buen camino", pero ha prometido que seguirán trabajando para reducir el paro "porque aún hay muchas personas en paro".

En el último trimestre del año el paro bajó en 18.300 personas, lo que supone una caída de 3,60 por ciento y el empleo subió en 27.800, lo que implica un aumento de 0,98 por ciento, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Los datos EPA registrados confirman que se está reduciendo el desempleo, que en Madrid ya hemos bajado dos puntos en el último años, que estamos por debajo del 15 por ciento. El objetivo es trabajar en la misma dirección, que es seguir generando empleo, que es la prioridad del Gobierno para que cada vez más madrileños tengan trabajo. Estoy muy satisfecha, la verdad, pero no quiero hacer discurso triunfalista porque aunque los resultados son muy buenos hay que seguir trabajando y tenemos mucho que hacer porque aún hay muchas personas en paro", ha dicho.

Así lo ha manifestado Cifuentes esta tarde tras recoger un premio de la asociación Envera en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid, en "su casa", ya que fue delegada de 2012 a 2015. "Aquí he pasado la mejor etapa de mi vida, fue muy emocionante. No me ha atrevido a volver porque me daba un poco de cosa, pero aquí hemos vivido muchas experiencias y me siento como en casa", ha dicho.

La presidenta regional ha recordado que esos tres años y pico de trabajo en la Delegación fueron "años de servicio público muy intensos y de gran responsabilidad".

"En ese tiempo hubo 11.800 manifestaciones, pocas muy complicadas, afortunadamente, pero se hijo un trabajo digno. Sobre todo, me quedo con el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son maravillosos y realizan un trabajo extraordinario combatiendo la delincuencia. De hecho, en estos años se redujo la delincuencia de manera considerable. Los recuerdos son buenos, los malos los he olvidado", ha finalizado Cifuentes, en recuerdo del grave accidente de moto que sufrió el 20 de agosto de 2003.