Cs critica la "inacción" de la Junta y dice que se le "debería caer la cara de vergüenza" por rozar el 30% de paro

"Son unos datos malísimos que invitan a sentirse avergonzados", ha insistido Domínguez, porque el 20 por ciento de los parados registrados en el último trimestre en el conjunto del país son extremeños, cuando la comunidad únicamente computa el 2,5 por ciento de la población activa.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha señalado que las cifras arrojadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) ponen de manifiesto la "inacción absoluta" de la Junta, a cuyos responsables considera que se les "debería caer la cara de vergüenza" ante unas cifras que rozan el 30 por ciento de desempleo en la región.

"Es una cifra demoledora que invita a pensar que no se están haciendo las cosas bien o que no se están haciendo las cosas", ha señalado la diputada de la formación naranja, quien ha hecho referencia no solo a la subida del paro, sino también a la pérdida de población residente, así como de afiliaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, además de población activa.

Igualmente, ha criticado que este año no se puede responsabilizar de estas cifras a la ausencia de un presupuesto aprobado, como ocurrió el año pasado tras la publicación de la EPA del primer trimestre.

Extremadura ya cuenta con un presupuesto aprobado y en vigor, y sin embargo, ha señalado que desconoce "dónde están las medidas de ejecución presupuestaria que iban a servir de revulsivo para la actividad económica de Extremadura", donde "no se está creando empleo ni empresas", ni tampoco sabe dónde están las inversiones públicas.

Esta situación requiere un "cambio claro de actitud" en el gobierno de Guillermo Fernández Vara, que pasa por remodelar la Consejería de Educación y Empleo, en el sentido de que ha de haber un departamento dedicado en exclusiva al empleo, además de iniciar la ejecución de los presupuestos que cuentan con partidas presupuestarias en la materia "que no vemos por ninguna parte".

"Que Extremadura esté rozando el 30 por ciento de paro es para que el presidente de la Junta pare absolutamente, si es que está haciendo algo, y reorganice absolutamente las políticas de empleo que tiene que poner en funcionamiento, pero ya", ha exclamado Domínguez.

Además, ha dicho que son datos que "no invitan a que nadie crea que una economía verde, circular, ciudadana, orientada al año 2030 vaya a paliar lo que hoy es una realidad en Extremadura", por lo que ha reclamado a Fernández Vara que diga qué tiene "encima de la mesa" del Consejo de Gobierno para hacer frente a "un dato real que nos pone ante un espejo absolutamente desolador en la región".

En todo caso, ha tendido la mano al presidente de la Junta para ayudar en todas aquellas políticas de empleo que mejoren la situación, pero le reclama que se lleven a cabo las medidas aprobadas en la Asamblea y las promesas realizadas a los extremeños.

"Todo nuestro apoyo pero también toda nuestra crítica más severa a una inacción absoluta por parte de la Junta, que hoy se le debería caer la cara de vergüenza de tener un 30 por ciento de paro en la región", ha espetado.