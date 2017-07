MADRID. GABILONDO DICE QUE “NO BASTA CON MEJORAR LOS DATOS DE EMPLEO” Y PIDE PUESTOS DE TRABAJO “DE CALIDAD”

Etiquetas

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy, tras visitar un centro de formación público de Getafe, que “no basta con mejorar los datos de empleo” y pidió que los puestos de trabajo que se creen sean “de calidad”.Consideró que el empleo que se crea en la Comunidad de Madrid “no es de buena calidad”, porque “a veces es de pocas horas o de una remuneración y unas condiciones que no son adecuadas”.Asimismo, instó a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a que mejore la formación y la atención a los desempleados, reforzando el modelo público de centros propios y oficinas de empleo, “a los que hay que dotar de más recursos económicos, que les permitan contar con más personal y una programación formativa de calidad orientada a la reinserción laboral de los desempleados”. Gabilondo, que visitó el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ubicado en Getafe, en compañía de las diputadas regionales Pilar Sánchez Acera y Reyes Maroto, destacó que cuatro de cada 10 parados en la Comunidad de Madrid solo disponen de la primera etapa de Educación Secundaria, por lo que "la formación es una herramienta fundamental para facilitar su acceso al mercado laboral". Explicó que el PSOE apuesta por un modelo público de formación que garantice la calidad de los contenidos y una programación de cursos continuada, y “con docentes que no se encuentren en una situación de precariedad". Asimismo, pidió reforzar la red de centros de emprendimiento públicos, puesto que en la Comunidad de Madrid existe solo uno, y lamentó que la mitad de los desempleados no recurra a las oficinas de empleo para buscar trabajo.