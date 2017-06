UGT SEÑALA QUE EL GOBIERNO INCLUIRÁ EN LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA EL EMPLEO LA PROPUESTA DEL SINDICATO

Etiquetas

- Para combatir el desempleo entre los mayores de 55 años. La Unión General de Trabajadores (UGT) señaló este martes que el Gobierno ha aceptado incluir en la Estrategia Española para el Empleo la propuesta del sindicato con medidas específicas para mejorar la situación de los desempleados mayores de 55 años.Según informó UGT, así lo ha comunicado Empleo durante la reunión que ha mantenido hoy la Mesa de Diálogo Social que aborda el plan de choque para el empleo, el desempleo de larga duración y la tarjeta social.En este encuentro, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, planteó propuestas para combatir el paro entre los mayores de 55 años dirigidas a facilitar su reinserción en el mercado de trabajo y a mejorar la protección por desempleo y sus derechos a una pensión “digna”.En concreto, planteó derogar la reforma de 2012 para que la edad de percepción del subsidio vuelva a situarse en los 52 años y no en los 55, eliminar la consideración de rentas familiares en la percepción del subsidio, subir al 125% la cotización a la Seguridad Social con el objetivo de que la pensión no se rebaje por el periodo de desempleo previo a la jubilación, o eliminar la jubilación forzosa a los 61 años.Según UGT, el Gobierno ha aceptado incluir en la Estrategia Española para el Empleo, que se renovará en julio, un paquete de medidas en este sentido, acogiendo el planteamiento del sindicato.Asimismo, Barrera planteó la necesidad de “recuperar para el mercado laboral a la mayor parte de estos desempleados”, implantando planes de sensibilización que incluyan una oferta de servicios públicos de orientación, formación recualificación e inserción. Del mismo modo, precisó que “hay que evaluar y diagnosticar particularmente a cada uno de estos desempleados, de manera urgente, en el plazo de 6 meses, para establecer itinerarios personalizados de formación" y adoptar medidas complementarias en las comunidades autónomas, además de una ayuda suplementaria que podría obtenerse del remanente no utilizado del Programa de Activación para el Empleo (PAE) de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.