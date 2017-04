Gobierno rechaza que la Junta "vaya de víctima" en el reparto de políticas de empleo, cuando "ella es la única culpable"

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha rechazado que la Junta "vaya de víctima" en el reparto de las políticas activas de empleo, cuando, según asegura, el Gobierno andaluz "es el único culpable, pues no ha ejecutado los fondos anteriores".

Sanz califica de "sui generis" la petición de reunión de la Junta con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y se pregunta si esa petición de reunión "será para dar explicaciones o justificar su incompetencia e irresponsabilidad que supone que en Andalucía no se ejecuten los fondos de empleo que se distribuyen; o bien le va a dar explicaciones sobre por qué el consejero de Empleo no acudió a la Conferencia Sectorial donde se distribuyeron los fondos; o por qué su representante votó a favor de esa distribución, que ahora critica".

El delegado del Gobierno ha apuntado que "en cualquier administración normal, el hecho de que no ejecutara el 96 por ciento de los fondos de formación para el empleo, la consecuencia inmediata no sería pedir una reunión a la ministra, sino que el consejero de Empleo presentar la dimisión porque no es capaz de ejecutar el 96 por ciento de fondos, algo gravísimo; pero es que encima exigen explicaciones a los demás".

"Ciertamente es verdaderamente llamativo que ahora quiera pedir una reunión", ha indicado Sanz, quien recuerda que la Junta de Andalucía, "en una comunidad con la mayor tasa de paro, se atreve a no ejecutar más de 2.000 millones de euros en los últimos años en políticas activas de empleo y formación".

Apunta que el consejero de Empleo "no fue a la reunión del reparto, donde la Junta votó a favor de la distribución de los fondos, pero ahora le pide una reunión a la ministra".

Sanz ha indicado que la Junta "no podía dejar de votar a favor porque el reparto que se ha hecho, la distribución de los fondos, es consecuencia de un acuerdo de todas las comunidades autónomas el año pasado en Conferencia Sectorial, que establece unos criterios de grado de cumplimiento y en base a ese grado de cumplimiento se hacía el reparto de los fondos".

Ha apuntado que "si Andalucía y las otras comunidades pactaron eso, el reparto se ha hecho aplicando el acuerdo de distribución de fondos".

Sanz considera que la Junta "tendrá que explicar que la comunidad es la que registra peores resultados de ejecución de toda España en todas las partidas presupuestarias, tanto en garantía juvenil, como formación para el empleo y políticas activas; en todas Andalucía es la última comunidad en grado de ejecución".

Lamenta que esa situación "nos ha hecho perder mas de 2.000 millones de euros en los últimos años, por lo que no sabemos a qué va a Madrid, si a explicar la irresponsabilidad de no ejecutar, a decir que votó a favor o a explicar por qué no acudió el consejero".

Considera que para esas explicaciones "tendrá las puertas abiertas", pero cree que debe dar todas las explicaciones primero en Andalucía.

"Parece que no han hablado mucho el portavoz del Gobierno andaluz y el consejero de Empleo, pues parece muy 'sui generis', además de sospechoso y desagradable, que se pida a explicaciones al Gobierno", ha aseverado Sanz, quien insiste en que "no se puede ir de víctima cuando la Junta es la única culpable de no haber ejecutado los fondos".

Sanz ha puesto algunos ejemplos, como los relativos a las políticas de formación para el empleo, "donde el grado de cumplimiento de ejecución de los fondos en 2016 en Andalucía es del 0,025 por ciento, cuando la media de las comunidades es del 0,6 por ciento y el máximo grado de cumplimiento se cifra en un 0,96 por ciento, de forma que Andalucía es la última".

AUMENTO DEL 5,6%

Tras recodar que en base a esos criterios sobre el grado de cumplimiento es como se distribuyen los fondos de este año, Sanz ha precisado que "si Andalucía tuviera más grado de ejecución, no tendría que aplicar esos índices correctores, y la comunidad andaluza habría visto incrementado en un 5,6 por ciento los fondos que fueron aprobados".

"Si hubiera estado cumpliendo, hubiera visto incrementada las políticas activas de empleo en un 5,6 por ciento, pero no se ha visto beneficiada del incremento porque pacto unos índices de cumplimiento que claramente han sido un monumental desastre", ha aseverado Sanz.

Así, ha precisado que con ese incremento del 5,6 por ciento, "en políticas de empleo hubiera recibido 15 millones de euros más, si hubiera cumplido los objetivos igual que la media, pero es la única comunidad que ha reducido los fondos, y pierde 31,6 millones de euros en esa distribución de fondos, y encima tiene que devolver lo no ejecutado".