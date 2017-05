Junta apunta al PP-A como "principal culpable" de que se pararan los fondos de formación e insiste en un plan de empleo

Etiquetas

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha apuntado al PP-A como "principal culpable" de que se paralizaran los fondos de formación para el empleo, tras lo que ha insistido en la necesidad de que el Gobierno otorgue a Andalucía un plan especial de empleo.

Tras el Consejo de Gobierno de la Junta, el consejero ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017, donde Andalucía sigue liderando el proceso de creación de empleo y la reducción del paro, de forma que "llevamos desde septiembre en un proceso con cada vez más ocupación y menos tasa de paro".

De esta forma, valora que se han creado en el último año 94.100 empleos y el paro ha bajado en 116.800 personas. Asimismo, en el último trimestre el paro ha descendido en 47.000 personas "mientras que ha subido en España en 17.000 personas". En ese sentido, ha precisado que en Andalucía "tenemos 47.000 parados menos en un medio ambiente en el que la población activa ha subido en 15.200 personas, pero si la población activa hubiera permanecido estancada o hubiera disminuido en el trimestre anterior, la caída del paro hubiera sido mucho más importante".

Maldonado ha dejado claro que esto "lo estamos haciendo solos a pulmón porque no tenemos la más mínima ayuda del Gobierno central".

En ese sentido, lamenta que el Gobierno central trata a Andalucía "con una doble vara de medir, pues estamos pidiendo un plan especial de empleo como tuvieron Extremadura y Canarias y va a volver a tener Canarias en 2017". "Andalucía se merece un trato igualitario y reclamamos al Gobierno un plan de empleo por 157 millones, para que se trate a cada parado andaluz con la misma cantidad que se da a un parado de Canarias", ha añadido.

Agrega que, dentro de esa "doble vara de medir", el Gobierno "nos dice que no nos va a dar dinero para un plan de empleo si la Junta no ha gastado dinero para la formación, pero no dice que hemos tenido que suspender la formación en Andalucía porque se ha creado alarma social por parte del PP-A con la formación, que en algunos momentos llegó a ser terrible, y ello nos obligó a tener que analizar los expedientes de formación entre 2007 y 2011".

Ha explicado que en ese proceso se presentó el PP como acusación particular y también se planteó la comisión de investigación en el Parlamento andaluz, tras lo que valora que "esas dos líneas tanto judicial como la comisión de investigación, ha terminado dejando claro que no ha habido menoscabo de fondos públicos ni malversación de fondos ni de dinero público para la formación de los andaluces".

"Nos dicen cómo va a dar un plan de empleo si no nos hemos gastado 640 millones para formación, cuando son dos cosas no son homogéneas", asevera Maldonado, quien considera que existe "un perjuicio doble para Andalucía, pues no hemos podido llevar a cabo la formación y por los mismos que han creado ese procedimiento, por lo que hubo que analizar toda la formación en nuestra tierra de 2007 a 2011".

Agrega que "en el resto de comunidades teníamos el mismo problema con la formación para Andalucía, pero en esas otras se ha investigado a las empresas pero en Andalucía se han cargado todas las tintas contra la actuación de la administración, aunque afortunadamente ha terminando desinflándose ese globo y esa farsa; no hay malversación ni menoscabo de fondos públicos".

Por ello, el consejero insiste en que se seguirá reivindicando en cada comparecencia el plan de empleo, ya que "sólo hay una justificación estrictamente política para que no se dé a Andalucía ese plan especial de empleo".

EL PP COMO RESPONSABLE

Maldonado ha dejado claro que la Junta "no iba a poner a todos funcionarios a trabajar en el examen de todos los cursos de formación que se han hecho durante estos años por gusto, sino que se pusieron porque había una alarma social impresionante y denuncias de las acusaciones populares de que había irregularidades y que se habían perdido millones de fondos de formación".

En ese sentido, ha reiterado que "si ha habido algún responsable en que se pararan los fondos de formación ha sido el PP, tanto por el proceso de alarma social, las mociones e interpelaciones en el Parlamento andaluz", de forma que "ello es una muestra evidente de donde venía la presión social". "Si hay algún principal culpable de este tema es el PP", insiste.

DIMISIONES

Preguntado por las dimisiones que pedía el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, Maldonado indica que no se ha planteado dimitir, y asegura estar "convencido" de que está haciendo las cosas "tal y como lo manda el derecho administrativo, el sentido común y mis conocimientos en estos temas".

"No está justificada la dimisión de este consejero ni de ningún otro, y hay que buscar en otros sitios las dimisiones", asevera el consejero, quien recuerda que "el día que pidió Sanz la dimisión no había leído la prensa esta mañana, pues estaba entrando en prisión un expresidente de la Comunidad de Madrid, por lo que podía esperar a otro día para pedir dimisiones".