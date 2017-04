La Junta critica que el Gobierno central haga "otro recorte más" en los fondos de políticas activas de empleo

Etiquetas

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, acompañada por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha criticado este martes que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España "ha anunciado en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales otro recorte más a Andalucía en los fondos que distribuye para políticas activas de empleo".

Así, según ha detallado la delegada de la Junta en rueda de prensa, "en concreto, se le recortan 13,3 millones de euros (a Andalucía) en comparación con el pasado año, al asignársele 324,41 millones, lo que supone una bajada del "3,95 por ciento frente a lo que se le transfirió en 2016".

Junto a estos fondos, a Andalucía se le han asignado otros 33,8 millones de euros para el programa de atención a parados de larga duración, con lo que la cuantía total ascenderá a 358,2 millones de euros, "once millones menos a lo que se le adjudicó a Andalucía en 2016", ha afirmado Crespín.

La delegada del Gobierno andaluz ha mostrado el "malestar" de la Junta de Andalucía ante esta distribución, "al recortar el Gobierno central fondos únicamente a Andalucía, la segunda comunidad autónoma que tiene mayor tasa de paro, y eso en un contexto de aumento general de los fondos para todas las comunidades autónomas". En concreto, "el Ministerio de Empleo ha trasladado a las comunidades autónomas que los fondos alcanzarán los 1.893,32 millones de euros, un 5,14 por ciento más que en 2016".

Según ha expresado la delegada del Gobierno de la Junta, "esta disminución para 2017 se suma al fuerte recorte que en los últimos seis años se le está aplicando a Andalucía en materia de empleo, ya que comparado con el año 2011, el último reparto antes de que el PP entrase en el Gobierno de la nación, supone una disminución de un 53 por ciento en los fondos, 368 millones menos".

En este sentido, Crespín ha añadido que "acumulamos en estos cinco años casi 2.200 millones de euros menos en fondos para el empleo que tendrían que haber venido a Andalucía justo cuando más los necesitaba".

Concretamente, Andalucía ha pasado de recibir un 26 por ciento de los fondos de políticas activas de empleo en 2011 al 18 por ciento de lo que se distribuye a las comunidades autónomas, mientras concentra un 26 por ciento de los desempleados. Igualmente, el presupuesto medio por parado registrado de los fondos que distribuye a Andalucía el Ministerio de Empleo han pasado en 2011 de los 749 euros hasta los 405 euros de este año.

LOS BECARIOS PIERDEN PODER ADQUISITIVO

Asimismo, Crespín ha puesto sobre la mesa datos como que "desde 2011 hay en Andalucía 663.000 parados de larga duración más en Andalucía, 264.000 indefinidos menos y 98.700 contratos temporales más, mientras la cobertura por desempleo ha caído 14,4 puntos y los empleos públicos, los pensionistas y los becarios van a seguir perdiendo poder adquisitivo, lo que agrava aún más el recorte de estas políticas por parte del Gobierno de España".

Además, la delegada ha comentado que en partidas relevantes como el área de programas de empleo se consolida un recorte de un 59 por ciento, o en modernización de los servicios públicos de empleo se presupuestan 12 millones frente a los 25 recibidos en 2011, mientras se continúa respaldando a las agencias privadas de colocación, a las que se destinan 21 millones.

FONDOS NO RECIBIDOS

Por su parte el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha reclamado que "los fondos que no ha recibido estos años Andalucía por tener la formación paralizada a raíz de la judicialización a la que el PP ha sometido a la Junta de Andalucía vuelvan a ser invertidos o que el Gobierno de Rajoy explique dónde se han gastado".

Carmona ha negado la "excusa esgrimida por el Gobierno para recortar la financiación a Andalucía", pues según ha afirmado "es falso que Andalucía no haya cumplido los objetivos. No había objetivos porque no ha habido formación".

Del mismo modo, el delegado ha reclamado una vez más que el Gobierno sea "transparente y dé información de los baremos aplicados para proceder a la asignación que castiga a Andalucía" y ha apostillado que "dicen que no hemos cumplido pero no dan los datos del resto de comunidades autónomas ni cuáles son los criterios aplicados".