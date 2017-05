La Junta destaca el "ritmo histórico" de bajada del paro en Andalucía pero la oposición cree que son datos "mejorables"

Etiquetas

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha destacado el "ritmo histórico" de bajada del desempleo que se está registrando a nivel interanual en Andalucía, pero los partidos de la oposición consideran que son datos "mejorables".

En comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha citado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativos a primer trimestre del año, donde "Andalucía lidera la bajada del paro, como viene ocurriendo en los últimos, meses, así como la creación de empleo".

A nivel intertrimestral, Andalucía también "lidera la caída de paro entre las cinco comunidades que registran descenso mientras que a nivel nacional el paro sube". El consejero ha recordado el descenso del paro andaluz se ha producido en todos los sectores, sobre todo en agricultura, construcción y los que encuentran su primer empleo, pero también baja el paro en la industria (-7.500) y los servicios.

Respecto a la tasa de paro, destacar que ha bajado en un 1,3 puntos en solo un trimestre y se sitúa en el 26,9 por ciento, de forma que baja en un punto nuestro diferencial con España.

En relación con los últimos doce meses, Andalucía también es la comunidad en la que más ha bajado el paro y la que más empleo ha creado, aportando uno de cada cinco parados menos del país. En este último año la tasa de paro se ha rebajado en 2,7 puntos.

En estos términos interanuales, Andalucía es la comunidad en la que más baja el paro, aportando un 21 por ciento del descenso.

"Andalucía ha demostrado otro trimestre que está siendo un motor en la creación de empleo y en la bajada del paro en España, obteniendo cifras de creación de empleo que no se registraban desde el año 2002", ha resaltado.

El consejero también ha detallado los datos de paro registrado en el mes de abril, donde Andalucía lidera en España el descenso del paro, la afiliación a la seguridad social y la creación de empleo.

De esta forma, con estos datos, la comunidad recupera cifras totales de paro de finales de 2009, "y aunque el peso de la Semana Santa y la Feria ha influido, el paro baja en todos los sectores, no solo en los servicios". Asimismo, la comunidad "aporta uno de cada cuatro parados menos de España este mes".

El consejero prevé que esos descensos mensuales "continúen hasta el verano" con lo que "se afianzará la sostenida tendencia de recuperación del empleo y descenso del paro en Andalucía durante este año", aunque deja claro que no es "triunfalista" y que "queda mucho por hacer".

Maldonado resalta estos datos "históricos", de forma que "Andalucía es la comunidad autónoma en la que más baja el paro en términos absolutos y aporta el 26 por ciento del descenso nacional en el último año, uno de cada cuatro parados menos".

Lamenta el consejero la actitud del PP con las cifras de desempleo y se ha mostrado partidario de políticas estructurales.

Maldonado reconoce que "hay una cara A del paro y una cara B del paro", reconociendo que "la brecha de la desigualdad está por encima de cómo estaba antes y esto hay que cambiarlo con medidas legislativas".

Apunta que, "a pesar de que las cifras muestran una mejoría del mercado laboral, desde el Gobierno andaluz no estamos satisfechos y creemos que es necesario seguir poniendo en el centro del debate político la creación de empleo", aunque resalta que "el paro registrado nos dice que estamos alcanzando un ritmo interanual de descenso que nunca antes habíamos alcanzado en nuestra historia estadística".

Considera que con el actual mapa político a nivel nacional "hoy es posible recuperar derechos perdidos durante un 'quinquenio negro' para las relaciones laborales de nuestro país, es nuestro principal reto a corto plazo".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico, que se felicita por las cifras, ha recordado, no obstante, que "uno de cada cuatro parados sigue siendo andaluz", agregando que "el 98 por ciento de los contratos no procede de oficinas de intermediación de empleo, y sólo el 16 por ciento de los parados andaluces ha contactado con oficinas públicas". "El 84 por ciento de los parados andaluces consideran una pérdida de tiempo acudir a ofrecer recursos de la Junta", ha aseverado.

Lamenta que "el paro juvenil se reduce la mitad en Andalucía que en el resto de España, y el número de parados de larga duración se reduce menos que en España, todo ello es una situación preocupante", tras lo que ha aludido a una moción que el PP presentará la semana próxima en materia de empleo, ofreciendo mano tendida, donde plantear un pacto por el empleo para ampliar el acuerdo marco de concertación. Ha resaltado la "gran inversión" del Gobierno central en materia de empleo, con 1.800 millones.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez, quien lamenta la apuesta por la intermediación privada, considera que las oficinas del SAE "se deben convertir en referencia", para lo cual "hay que cambiar el marco general de las relaciones laborales en este país".

Además considera que "se ha cortado un paradigma en Europa y España, pues antes encontrar empleo suponía abandonar la pobreza pero ha aparecido el fenómeno de los trabajadores pobres". Además "se ha cortado el paradigma de crecimiento económico y creación de empleo; no hay correlación entre el crecimiento y la generación de empleo", algo que "revierte en un aumento de desigualdades sociales". Ha rechazado asimismo la acula composición de la EPA y pide un modelo distinto de distribución sectorial.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White valora los buenos datos, que "son efectos del crecimiento económico", pero considera que esos datos "se deben mejorar", toda vez que "se debe actuar más en políticas estructurales, no esperar a que los vientos soplen a favor en Andalucía". "El diferencial de empleo no se reduce y hace falta cambio estructural", ha apuntado.

Asimismo, considera que "los planes de empleo no están funcionando y son necesarios itinerarios personalizados especialmente los de larga duración, donde se dé información esencial sobre técnicas de búsqueda de empleo, pues se trata de utilizar las herramientas de forma más eficaz posible". "Se puede hacer más para aumentar el porcentaje de intermediación entre empresarios y desempleados", asevera Hernández White, para el que "se deben cambiar las cosas no sólo a corto y medio plazo, sino a largo plazo hay que cambiar la estructura económica, pues siempre hemos estado en torno a esos índices de desempleo".

La diputada del PSOE Beatriz Rubiño apunta que la EPA "ofrece datos positivos que no tienen margen de interpretación", indicando que "hay un número importante de nuevos puestos de trabajo en Andalucía, y no se encontraba un dato tan positivo desde 2002", agregando que "en los últimos 12 meses se ha registrado una reducción del desempleo". Rubiño resalta que "Andalucía lidera la caída del paro y se ha registrado un aumento en el número de autónomos", pero apunta la "incertidumbre y retos", por lo que "no debemos caer en la autocomplacencia".

El diputado de IU José Antonio Castro considera que la EPA "enmascara con su estructura las malditas consecuencias de un sistema perverso y no permite discernir el verdadero comportamiento", tras lo que ha recordado "el drama está en quien tiene un empleo y no puede salir de la pobreza" apuntando que "una persona acumula 24 empleos de horas pero en las estadísticas dice que se han creado 24 empleos". Asimismo asegura que el Gobierno "obliga a gastar millones en recursos de carácter finalista para agencias privadas de colocación, en una medida ideológica".