Nomdedéu destaca que la tasa de paro se sitúa por debajo del 20% por primera vez desde 2009

Según ha destacado el responsable de Empleo en un comunicado, "se ha roto la barrera psicológica del 20% de parados y paradas, devolviendo la tasa de paro a niveles del primer trimestre del año 2009". Nomdedéu ha detallado que el número de parados ha bajado en el cuarto trimestre en un 4,7 por ciento (23.100 menos), más del doble que la media española (-1,9%). "De hecho, somos la segunda comunidad autónomas que más ha reducido el paro en este periodo", ha dicho.

El secretario autonómico de Ocupación, Enric Nomdedéu, ha valorado este jueves los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre del año, según la cual, el paro ha bajado en 53.000 personas en la Comunitat Valenciana, un 1% con respecto al trimestre anterior y un 2,3% en términos anuales. En esta línea, ha recalcado que la tasa de desempleo se sitúa por debajod el 20 por ciento por primera vez desde 2009.

De este modo, ha expresado la satisfacción del Consell porque "un total de 32.600 valencianas y valencianos han encontrado un puesto de trabajo durante este último trimestre y 68.300 durante el último año". Desde el inicio de la legislatura se han creado 106.700 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana y el paro ha disminuido en 91.100 personas, de acuerdo con sus datos.

"Las cifras de la EPA permiten consolidar una tendencia clara hacia la reducción del paro que sólo se ve alterada en periodos fuertemente marcados por el estacionalidad", ha valorado Nomdedéu, quien se ha referido a los meses tras el verano y la Navidad en los que, tradicionalmente, el mercado se comporta negativamente.

No obstante, Enric Nomdedéu ha lamentado que, a pesar de que los datos continúan siendo positivas, "todavía hay 158.800 familias valencianas que tienen a todos sus miembros en el paro". En este sentido, ha declarado que desde el Servef "no podremos estar completamente satisfechos hasta que no conseguimos revertir esta dramática situación".

Por sectores, el mayor incremento en la ocupación este último trimestre se ha producido al sector industrial con un aumento de 21.900 personas, seguido de la agricultura con 8.700 ocupados más y de los servicios en 7.600.

Por otra parte, destaca especialmente la contribución de las mujeres ya que 24.800 se han incorporado este último año al mercado de trabajo y 39.100 han encontrado trabajo. La tasa de paro femenina es hoy un 1,7% inferior que hace un año. Aún así, el impacto del paro sigue teniendo un "claro sesgo" por género, la tasa masculina (17,5%) sigue siendo considerablemente inferior a la femenina (21%), ha señalado la Generalitat.