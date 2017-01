Obra Social La Caixa y Fundación CAN aportan 120.000 euros a un proyecto de integración que beneficiará a 500 personas

Etiquetas

El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio de colaboración con ambas entidades para impulsar el proyecto ERSISI

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha firmado un convenio de colaboración con la Obra Social La Caixa y de la Fundación Caja Navarra por el que ambas entidades se comprometen a aportar 120.000 euros para financiar el proyecto ERSISI, un programa de innovación social diseñado para favorecer la inclusión de 500 personas desempleadas en la ciudad de Tudela y en los municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Alsasua, Olazagutía y Ziordia.

La aportación al proyecto ERSISI 'Enhancing the Right to Social Inclusión through Service Integration' (Refuerzo del derecho a la inclusión social a través de la integración de servicios) se realizará en tres fases: 40.000 euros a la firma del convenio, 40.000 euros en el último trimestre de 2017 y 40.000 euros en el último trimestre de 2018.

El dinero aportado por ambas instituciones se destinará a la realización de talleres, jornadas y seminarios, así como a actividades de formación laboral a la carta.

El vicepresidente Laparra ha agradecido a ambas instituciones su "implicación" en el proyecto, "cuyo elemento innovador es la apuesta por el trabajo conjunto entre los servicios sociales y los servicios de empleo, algo especialmente necesario, en el caso de las personas afectadas por el desempleo de larga duración".

Por su parte, la directora territorial de Caixabank en Navarra, Ana Díez Fontana, ha expresado su satisfacción por la participación de La Caixa en un proyecto que "busca la integración de personas en riesgo de exclusión social a través del empleo, una de las líneas estratégicas de nuestra obra social".

Gemma Botín, responsable del Área Social de la Fundación Caja Navarra, ha resaltado también el "carácter innovador" del proyecto y ha remarcado que "el empleo es la clave en la que tenemos que incidir para lograr la verdadera inclusión de las personas".

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto experimental son "diseñar y poner a prueba un nuevo modelo de atención para la población vulnerable desempleada que se fundamenta en la intervención conjunta de los servicios sociales de base y los servicios de empleo; identificar y testar las reformas de la Renta Garantizada, y desarrollar e implementar un nuevo sistema de planificación de las políticas activas de empleo a nivel local a través de alianzas entre actores públicos y privados".

El presupuesto total del proyecto ERSISI es de 1.852.284,11 euros y será financiado en casi el 75% con fondos europeos, con una duración prevista de 36 meses, de septiembre de 2016 a septiembre de 2019.

Las acciones que se van a realizar gracias a la financiación acordada con Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra son de dos tipos. Por un lado, las relacionadas con la realización de talleres, jornadas, seminarios y otros eventos de proyección pública.

Por otro lado, la utilización de un fondo de contingencia flexible para la activación de las personas con empleabilidad, que servirá para cubrir las necesidades formativas individualizadas de los participantes, en la medida de lo posible en cooperación con empleadores locales y su formación en empresas.

El proyecto ERSIS fue el único programa español seleccionado para su financiación por la Comisión Europea el pasado mes de agosto, dentro de la convocatoria VP/2015/011 del programa EASI de innovación en política social y el apoyo a las reformas en materia de servicios sociales y empleo.

El convenio, que entra en vigor en el momento de la firma, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.