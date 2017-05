PARO. RAJOY VE “REALMENTE ALENTADORES” LOS DATOS DEL PARO Y “MAGNÍFICOS” LOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, definió este jueves los últimos datos de paro como “realmente alentadores” y los de la Seguridad Social como “magníficos”. Por ello, constató que España va “por el buen camino y la buena dirección”.El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones al inaugurar la jornada ‘¿Puede España competir en talento?’, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adecco, y a la que también asistió la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.Tildó de “realmente alentadores” los datos que confirman que el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal bajó en abril en 129.281 personas en relación al mes anterior, lo que supone la mayor reducción del paro registrado en toda la serie histórica en cualquier mes.Desde su punto de vista, estas cifras “nos tienen que seguir moviendo a continuar trabajando, porque son muy buenos”. Auguró, asimismo, que “si hacemos las cosas bien, podremos dar muchos datos de paro muy buenos a lo largo de los próximos meses y años”.En cuanto a la afiliación media a la Seguridad Social, que alcanzó los 18.122.222 ocupados en abril, dijo que se trata de datos “magníficos”. Recordó que se trata del mayor aumento de la serie histórica en un mes de abril y, en consecuencia, valoró que España va “por el buen camino” y que “estamos en la buena dirección”.Pese a ello, Rajoy alertó de que “en ningún caso” hay que caer en la autocomplacencia, sino que estos hechos deben “estimularnos para conseguir mejores resultados”, de tal forma que las personas que aún no han encontrado un empleo puedan hacerlo “pronto”.Este estímulo, prosiguió, no debe ser sólo para el Gobierno que él preside, alegando que la responsabilidad de lo que sea un país no es solo de un Gobierno ni de las administraciones públicas, sino que atañe al conjunto de los ciudadanos que viven en esa nación.