PP-A: Susana Díaz "no tiene solvencia" para hacer propuestas sobre empleo juvenil, con un 54,1% de paro en Andalucía

Etiquetas

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha afirmado este miércoles que la presidenta de la Junta y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, "no tiene solvencia" para hacer propuestas a nivel nacional sobre empleo juvenil porque sus recetas han "fracasado" en Andalucía, dado que este colectivo sufre una tasa de paro del 54,1 por ciento.

Así se ha pronunciado Crespo en rueda de prensa, después de que Susana Díaz, durante la presentación de su programa a las primarias, haya mencionado una propuesta para conceder 24.000 euros de ayuda pública a jóvenes al final de su etapa académica para que amplíen estudios o inicien un proyecto empresarial, un dinero que devolverán a través del IRPF en los años siguientes cuando empiecen a tener renta suficiente.

La dirigente del PP-A ha considerado "cínico y demagógico" que habiendo un 54,1 por ciento de paro juvenil en Andalucía, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Susana Díaz quiera exportar su modelo al resto del país. "La primera propuesta que hace es una receta que no le ha servido en Andalucía", ha añadido.

En su opinión, los datos de paro de este colectivo en esta comunidad hacen que la presidenta de la Junta y candidata a liderar el PSOE no pueda realizar "propuestas coherentes" en esta materia.

Tras asegurar que "hace mucho tiempo" que Susana Díaz "se ha ido de Andalucía", una comunidad en la que está "paralizada" la gestión, Crespo ha indicado que en los últimos dos meses el Ejecutivo andaluz ha hecho "cero propuestas", por lo que el porcentaje de cumplimiento de sus 135 cumplimientos sigue al 19 por ciento en dos años.

Asimismo, ha defendido que gane o no las primarias "el viaje de Susana Díaz es de no retorno", destacando que aunque "no pedimos dimisiones, la realidad es que la presidenta de la Junta se fue hace mucho tiempo y el Gobierno andaluz está paralizado".