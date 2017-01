El PP señala que Extremadura "está a la cola" en materia de Empleo y pide "cambios" en las políticas de la Junta

Etiquetas

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz, ha criticado que la región extremeña "está a la cola" en datos de evolución del paro y en las listas de la evolución de afiliación media a la Seguridad Social en 2016, y por todo ello ha pedido "cambios en las políticas de Empleo" de la Junta.

En una rueda de prensa celebrada en Mérida, Muñoz ha afirmado que "hay menos personas trabajando este mes de diciembre, en relación al mes anterior", y ha considerado que el año 2016, en cuanto a políticas activas de empleo, ha sido "absolutamente negativo", tras conocer el dato de paro registrado por la región en diciembre.

En concreto, la 'popular' ha admitido que el dato del "paro registrado baja, pero la afiliación a la Seguridad Social también", y por ello ha reclamado que "las políticas de Empleo de la Junta de Extremadura cambien porque los extremeños no son números, son personas".

Por otro lado, Muñoz ha aseverado que la región "no puede estar condenada a la inestabilidad, a la estacionalidad y a crear ese paro estructural, del que luego tanto se quejan y lloran", y ha expresado que la Junta "lo que está haciendo es no fomentar el tejido empresarial, que es lo que verdaderamente genera empleo".

Además, ha indicado que "no se puede gastar el dinero en cromos, sino en Empleo, en pan, en vidas y calidad para todos los extremeños", y ha asegurado que "al final un número es un número y deja de ser una persona".

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

En otro orden, la diputada del PP ha señalado que Extremadura tiene "menos empresas, menos autónomos y menos trabajadores en situación de ocupación", y ha considerado que "todo el dinero que está llegando a la Junta, por parte del Estado, se está gastando en planes de no estoy parado, me estoy motivando".

Así, Muñoz ha informado de que la Junta "ha concentrado todos los esfuerzos en que los ayuntamientos pongan en marcha políticas de empleo público", que se han convertido en "generadores de prestaciones por desempleo" para que "los números de la administración regional puedan cumplirse".

De igual modo, ha apuntado que "es la realidad que nos ha dejado la Junta", y ha considerado que "no se pueden dejar engañar, ni dejar que la región se la última" y ha pedido "no dejar que Extremadura se pierda", para ello ha asegurado que el PP "no dejará de luchar con todas sus energías para que las políticas de Empleo de la Juntan cambien y sean auténticas".

En este punto, Muñoz ha reconocido que con el PP extremeño en el gobierno "subió el rendimiento económico, subieron las empresas y bajó el paro", y ha apuntado que, en lo que lleva de legislatura el PSOE, "hay menos empresas, menos autónomos y más parados".

DATO NACIONAL

En cuanto a los datos nacionales, la 'popular' ha recordado que el gobierno del expresidente del Partido Socialista Obrero Español José Luis Rodríguez Zapatero, "ese que es un mito para los socialistas extremeños, incrementó el número parados en cinco millones".

De esta manera, Muñoz ha manifestado que bajo el mandato del 'popular' Mariano Rajoy como presidente del Gobierno los datos han arrojado unas cifras que "no se daban en los últimos diez años", que han permitido "decir que en España hay recuperación económica y de empleo".