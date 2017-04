El PP exige a Vara cambios en las políticas de empleo tras un récord en la brecha de paro con el resto del país

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha reclamado a la Junta de Extremadura una "rectificación integral" de las políticas en materia de empleo una vez que la comunidad ha alcanzado un nuevo "récord histórico" en la brecha que separa la tasa de desempleo de la región respecto a la del resto del país, que se eleva hasta los 10,48 puntos porcentuales.

Teniente ha comparecido en rueda de prensa este jueves para valorar el "desastre" que reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del 2017, que dejan la tasa de desempleo en la región en el 29,23 por ciento, frente al 18,75 por ciento del conjunto nacional.

Unos datos que suponen un "nuevo mazazo" para la región "se miren por donde se miren los datos", ya que de las cifras publicadas se desprende que "Extremadura no levanta cabeza" en materia de empleo.

Teniente ha resaltado que mientras que en Extremadura el incremento del desempleo ha sido del 2,7 por ciento, en el conjunto del país lo ha hecho en un 0,4 por ciento, al tiempo que ha remarcado la "tendencia" del desempleo en la región, que protagoniza "el peor dato del país", con un descenso del -1,2%, frente a una caída del -11,19 por ciento en el conjunto de España.

En cuanto a la ocupación, Teniente ha puntualizado que en el último trimestre se han registrado 6.600 ocupados menos, lo que supone una caída del -1,84% en Extremadura, frente al -0,38% del país.

En el último año, Extremadura se sitúa con una caída 1,71 por ciento en el número de ocupados, el peor dato del país que refleja que "se está destruyendo empleo" en la región, un comportamiento que no siguen además el resto de las comunidades autónomas, porque la media nacional crece un 2,27 por ciento.

Con respecto a la tasa de paro, ha subrayado que el 29,23 por ciento actual es una décima superior a la que había hace un año, cuando la media nacional ha caído en dos puntos. De esta forma, se trata del "peor" trimestre desde 2013, cuando el país atravesaba una "profunda recesión".

A todo ello ha unido que la tasa de paro juvenil extremeña roza el 50 por ciento, con la segunda cifra más alta del país.

MEDALLAS Y RÉCORDS EN PARO

Por tanto, Extremadura obtiene "medalla de oro en paro, medalla de oro en falta de ocupación, medalla de plata en paro juvenil y récord histórico en la brecha de la tasa de paro con la media nacional", y todo ello "mientras la economía crece y se crea empleo en el resto de las comunidades autónomas.

Mientras tanto, ha criticado Teniente, los sindicatos han convocado un Primero de Mayo con movilizaciones "que miran al tren y a Madrid", al tiempo que ha señalado que el responsable de esta situación es el "presidente ausente" de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha "descargado de toda responsabilidad" a su consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, y que "destroza la vida de la gente", ha señalado tras adaptar "a la realidad" el "lema de su campaña".

Junto a los datos del desempleo, Teniente se ha referido también a las previsiones de la Airef que advierten de los incumplimientos de la comunidad extremeña con respecto a los objetivos de déficit del presente año, así como al aumento del índice de pobreza en la región, lo cual revela, ha remarcado, un "modelo de fracaso en políticas económicas y de empleo" en Extremadura.

CAMBIO DE POLÍTICOS Y POLÍTICAS

La portavoz 'popular' ha señalado en este sentido que "hay que cambiar los políticos y, sobre todo, las políticas", porque "el modelo del subsidio", de "no atender a las reivindicaciones de las empresas, autónomos y los emprendedores, a la innovación, a la internacionalización, a la industria, es un modelo de fracaso".

Por todo ello, ha instado a la Junta de Extremadura a ponerse "en marcha ya", porque lleva "dos años de fracaso", así como ha exigido que se pongan en pie las políticas definidas, también en el presupuesto, sobre el que ha advertido que su formación no permitirá que "se deje sin ejecutar ni un solo euro en políticas de empleo ni en políticas inversoras".

"No se puede estar pidiendo a Madrid cuando no se están gastando los recursos que se tienen en Extremadura en políticas de empleo y de inversión", ha remarcado Teniente, quien ha insistido en que "no se puede estar mirando para otro sitio cuando uno tiene los recursos para actuar y no actúa".

Por ello, ha reclamado una "rectificación integral" en las políticas de empleo para que Extremadura se acerque al "desarrollo económico y en el empleo al impulso que se está produciendo en otras comunidades autónomas".

Sobre los cambios en la estructura de la Junta, ha subrayado que los 'populares' ya han pedido el cese de la consejera en "innumerables ocasiones", y que en todo caso ha sido el propio presidente extremeño el que ha descargado de responsabilidad a Esther Gutiérrez.

Ante ello, el PP ha pedido a Vara que "deje de ser un presidente ausente y que esté en Extremadura", que según ha dicho está "cerrada por primarias y su gobierno está cerrado por incompetencia".