El PP acusa a los tripartidos de Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria de gobernar "sin rumbo" y plantearán medidas

La presidenta del PP de Gran Canaria, María Australia Navarro, ha acusado a los gobiernos tripartitos de Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria de gobernar "sin rumbo, sin proyectos, con desganas", por lo que avanzó que próximamente presentarán una batería de medidas donde incluirán el modelo de ciudad y de isla que defienden.

En este sentido, Navarro mostró su "preocupación e inquietud" por la realidad que vive Gran Canaria que, dijo durante un desayuno informativo, "avanza en punto muerto, por inercia y sin impulso propio, por el empuje de la dinámica nacional de la reactivación económica".

"Los datos demuestran que Gran Canaria se está quedando atrás, que estamos dejando escapar muchas oportunidades por la ejecución de unas políticas locales e insulares que están equivocadas y ello hace que se obstaculice la inversión, que se pongan pegas al desarrollo y que el crecimiento en empleo vaya a un ritmo que es el que no se desea", apostilló.

Como muestra de ello, Navarro se refirió a algunos indicadores, principalmente relacionados con el empleo sobre los que hizo una comparativa con Tenerife. Añadió que es el "más sangrante". En este sentido, dijo que la conclusión que se llega en este ámbito es que Gran Canaria "tiene más paro que Tenerife a pesar de tener menos población activa".

A modo de ejemplo se refirió a los últimos datos del paro, a los de mayo, que apuntó exponen una evolución "peor" en Gran Canaria, con 97.235 parados frente a los 93.861 de Tenerife. Agregó que en mayo el desempleo se redujo en esta isla en 976 personas, mientras que en Tenerife lo hizo en 1.492, de tal forma que consideró que "en Tenerife la economía crece y el paro se reduce a mayor velocidad que en Gran Canaria".

En este sentido, matizó que mientras la tasa de paro en Gran Canaria es del 28 por ciento, en Tenerife lo es del 23 por ciento y en la Comunidad Autónoma de Canarias es del 25 por ciento; y en el caso de las áreas metropolitanas, en la de Gran Canaria el paro se fija en el 30 por ciento y en Tenerife se sitúa en el 23 por ciento.

Por ello, consideró que el "enemigo" de Gran Canaria está en su "propia casa, que tienen nombre y apellidos: nacionalista, socialista y populista", que apuntó tras dos años de gobierno "se han convertido en un estorbo para el avance" de la isla.

"El tripartito del Cabildo de Gran Canaria como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no han sabido aprovechar la oportunidad que nos brinda la recuperación económica. No hay modelo de ciudad, no hay proyecto de isla y esto nos hace mucho daño", apuntilló Navarro.

Para la presidenta del PP de Gran Canaria los gobiernos de tripartito son "un experimento que no funciona y está llevando a la isla a la deriva", por lo que abogó porque la isla "recupere el liderazgo económico" y para ello, dijo, se está "a tiempo de arreglar las cosas". A colación con ello avanzó que presentarán una batería de medidas y reformar para "enderezar la situación que vive la isla y la capital".

EL CABILDO GOBIERNA CON "MAYORÍA ILEGÍTIMA"

Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Felipe Alfonso El Jaber, acusó a la institución insular de gobernar con una "mayoría ilegítima", ya que hasta hace unos meses Nueva Canarias (NC) y PSOE lideraban el Cabildo junto a Podemos, si bien hace unos meses la formación morada se salió del gobierno, mientras que NC y PSOE gobiernan "apoyado en dos tránsfugas".

Para El Jaber, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero Carmelo Ramírez, ambos de NC, son "ya más parte del pasado, que del futuro. Están desfasados por la realidad, con un balance pobre" de su gobierno, dijo.

En este sentido, criticó que si bien el gobierno de la institución insular incrementó el presupuesto para 2017 en 45 millones de euros, la ejecución "es de 3 millones de euros más" que el año anterior, por lo que "hay una inejecución". Además los acusó de no sacar adelante sus "grandes promesas", entre las que citó el plan de choque contra la pobreza, el plan de choque contra el empleo o el modelo de ecoisla. "Es difícil hacerlo peor, es fácil hacerlo mejor", concluyó.