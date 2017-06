PSOE-A critica que el Gobierno "está dejando sola" a la Junta "en el esfuerzo de bajar el paro" en Andalucía

Etiquetas

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha criticado este sábado que el Gobierno de Mariano Rajoy "está dejando sola a la Junta" en "ese esfuerzo para bajar el paro" en la región, lamentado, que "es la única comunidad del país donde se han recortado las inversiones destinadas a políticas activas de empleo".

Heredia, en rueda de prensa en Málaga, ha destacado "los buenos datos" en Andalucía, que "está liderando la bajada de paro en España en el último mes y año". Además, ha valorado que mayo "ha confirmado la tendencia de bajada de paro en 2017", un año, ha dicho, "donde se ha reducido en 60.000 el número de parados" en la región.

"Estamos viviendo unos niveles de paro que no se recuerdan desde el año 2009", pero ha incidido en que "es sin triunfalismos, porque las cifras de paro siguen siendo muy elevadas".

En este punto, ha recordado que el Gobierno andaluz ha invertido en los dos últimos años unos 2.300 millones de euros en fomento de empleo, "lo que está contribuyendo a esa bajada en relación con el paro", haciendo referencia a las medidas como el plan de empleo para parados jóvenes, de más de 30 años, y a los que se sumará este año el plan de empleo industrial y la estrategia industrial de Andalucía.

En este sentido, ha dicho que "el Gobierno de Rajoy está dejando sola a la Junta en ese esfuerzo para bajar el paro en nuestra tierra", ha criticado Heredia, quien ha lamentado que el Gobierno 'popular' "ha vuelto a negar un año más el poner en marcha un plan especial de empleo". "Andalucía es la única comunidad del país donde se han recortado las inversiones destinadas a políticas activas de empleo", ha lamentado.

En este punto, se ha preguntado si "¿alguien puede entender que Andalucía sea castigada y sea la única comunidad de este país donde se recorte las políticas activas de empleo?", asegurando que "eso es lo que ha hecho Rajoy con Andalucía".

PGE

Asimismo, ha incidido en que "la mejor muestra de que el Gobierno de Rajoy está poniendo palos en las ruedas" son, a juicio de Heredia, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), recientemente aprobados.

Para Heredia, los PGE "hablan de un recorte y un tajo de prácticamente el 37 por ciento en Andalucía respecto al año anterior". "Andalucía es la comunidad donde más bajan las inversiones en todo el país", siendo Málaga, Córdoba y Almería "las tres que menos inversión reciben por habitante", ha criticado, lo que supone, según Heredia, "una muestra clara y descarada del sectarismo inversor del Gobierno del PP".

"No hay un solo proyecto, una sola actuación de importancia estratégica para Andalucía que sea impulsada en los presupuestos de 2017", ha dicho. También ha lamentado que el PP-A "vuelve a actuar como el palmero de Rajoy" porque "aplaude el descarado sectarismo inversor de Rajoy hacia Andalucía".

"Los diputados del PP no han hecho nada por exigirle al Gobierno de Rajoy que incremente esas inversiones", ha criticado. Es más, ha incidido en que "parece que en el Congreso de los Diputados únicamente el PSOE es el único partido que defiende a Andalucía", ya que "el PP aplaude los presupuestos que marginan a la región, pero no he escuchado tampoco a Podemos defender un solo proyecto, una sola actuación y defender los intereses de los andaluces".

A juicio de Heredia, "el PP está más preocupado en aplaudir a Rajoy que en defender la tierra y también sabíamos que para Podemos es más importante que IU deje de apoyar a los ayuntamientos socialistas que mover ficha ante el Gobierno para una mayor inversión en Andalucía", ha concluido.