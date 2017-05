PSOE-A critica que Rajoy "discrimina" a los parados andaluces ante el "silencio cómplice" de Moreno

Etiquetas

La parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017, "discrimina" a los parados andaluces al no contemplar un plan especial de empleo para Andalucía, así como ha censurado el "silencio cómplice" del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno.

En declaraciones a los periodistas en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, Pérez ha lamentado que el Gobierno de la Nación, con estas cuentas, "le da espalda a todos los andaluces que necesitan encontrar un trabajo", toda vez que ha garantizado que el PSOE-A va seguir reivindicando "con todas nuestras energías" un plan especial de empleo para Andalucía. "No se puede permitir que se le conceda a otras comunidades y que Rajoy discrimine a los parados andaluces", ha apostillado

En este sentido, la parlamentaria andaluza ha explicado que su partido ha presentado una enmienda a los PGE para impulsar ese plan especial de empleo, que estiman en 200 millones de euros, para que sea complementario a los 250 millones que aporta la Junta para sus planes de empleo.

No obstante, Pérez ha señalado que esperan la negativa del Gobierno estatal "como siempre" porque el Gobierno de Rajoy "da la espalda a los andaluces", y lo hace ante "el silencio cómplice del PP-A y de Juanma Moreno, que no sabe dónde esconderse para no valorar los PGE porque sabe que atacan a Andalucía".

Con todo, la secretaria general del PSOE de Sevilla ha resaltado que el problema del paro es la "gran obsesión" y la "prioridad absoluta" del Gobierno de Susana Díaz, que trabaja para "fomentar el empleo, impulsar y crear oportunidades laborales", entre otras formas, con 250 millones de euros para unos planes de empleo que mantiene "a pulmón".