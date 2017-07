PSOE dice que el Gobierno ha dejado "sin ningún tipo de ingreso" a la mitad de parados y pide que suba cobertura

Etiquetas

El diputado en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido al Gobierno central que incremente los fondos destinados a la cobertura por desempleo para atender "a la mitad de los parados malagueños a los que ha dejado sin ningún tipo de ingreso".

En rueda de prensa, ha criticado que el PP "abandone a su suerte" a la mitad de los parados malagueños y los "condena a la exclusión social sin ningún tipo de ayuda", anunciando que presentará una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para que "Rajoy explique si tiene previsto impulsar alguna medida para proteger a estas familias".

Según ha explicado Heredia, los datos son "preocupantes" porque en 2010 "la cobertura por desempleo en España alcanzaba a más del 78 por ciento de los parados; es decir, prácticamente ocho de cada diez parados recibían algún ingreso del Estado. "Con el PP en el Gobierno, la cobertura por desempleo ha caído 24 puntos. Hoy la cobertura por desempleo sólo alcanza al 54 por ciento de los parados", ha asegurado.

Esto ha supuesto, según ha señalado, que en Andalucía "mientras que el paro registrado en junio ha sido de 818.763 personas, las prestaciones por desempleo a mayo de este año sólo han cubierto a 509.519 de esos parados". Y en la provincia de Málaga, "mientras que en junio el paro ha sido de 146.309 personas, la cobertura por desempleo en mayo sólo ha alcanzado a 76.463 de esos parados".

"Es decir, el PP ha dejado sin ningún tipo de prestación a la mitad de los parados malagueños", ha puntualizado Heredia, quien ha apuntado que son "las consecuencias de las nefastas políticas económicas del PP".

Al respecto, ha dicho no entender "el triunfalismo del Gobierno de Mariano Rajoy con los datos del paro". "El PP se olvida de aquellos que están fuera del mercado laboral y que no reciben ningún ingreso para hacer frente a su situación. Hablamos de familias que en muchos casos tienen niños a cargo, que no reciben apoyo económico del Estado", ha manifestado.

Unas situaciones en las que, para el líder socialista en la provincia, "está el germen de la exclusión social", apuntando que esto "explica los intolerables datos de pobreza infantil que sufre este país", al tiempo que ha reiterado que la reforma laboral "ha tenido un efecto demoledor en el mercado laboral de nuestro país".

"Los salarios son más bajos y el empleo temporal supone más del 90 por ciento del total", ha recordado Heredia, quien ha reiterado que "hay que derogar la nefasta regulación laboral, potenciar la negociación colectiva, subir los salarios y, con el acuerdo de todos los agentes sociales, alumbrar un nuevo Estatuto de los Trabajadores".

Al respecto, ha afirmado que los socialistas han propuesto "un Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación por situación de necesidad, por carencia de ingresos, que pueda satisfacer las necesidades básicas. Y acompañarlo de un incremento de la prestación por hijo a cargo destinada a combatir la pobreza infantil en general y erradicar específicamente la pobreza infantil severa".

Pero, ha lamentado, "el PP no sólo no hace nada, sino que se permite el lujo de recortar los fondos para cobertura por desempleo", criticando que el Gobierno de Rajoy "destina menos ahora de lo que se destinaba en el año 2008, cuando había un millón menos de parados".