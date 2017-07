El PSOE critica "el abandono" del Gobierno a los parados onubenses al "disminuir la cobertura por desempleo"

Etiquetas

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y vicepresidenta segunda de la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso, Pepa González Bayo, ha criticado este jueves "el abandono" del Gobierno central a los parados onubenses "al disminuir la cobertura por desempleo, como reconoce el PP en una respuesta parlamentaria".

Así, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la diputada socialista ha señalado que en 2011, "la cobertura por desempleo en la provincia alcanzaba al 85,9 por ciento de los parados, mientras que con el PP ha caído en 12,1 puntos". De hecho, ha indicado que en 2016, según apunta el Ejecutivo, esta cobertura llegaba ya al 73,8 por ciento de los desempleados.

Para González Bayo, "esta es la realidad de un PP que ha ido disminuyendo esta ayuda desde que llegó al Gobierno abandonando a su suerte a muchas familias onubenses a las que condena a la exclusión social sin ningún tipo de protección económica".

En esta línea, la diputada socialista se ha referido a los últimos datos del paro, donde la provincia registró en junio una subida de 5.371 desempleados más con respecto a mayo.

A su juicio, estas cifras "dejan patente la necesidad imperante de que Huelva cuente con un plan especial de empleo que hemos pedido por activa y por pasiva, y que solo ha contado por ahora con la indiferencia de la ministra del ramo, Fátima Báñez, que demuestra con ello una insensibilidad absoluta hacia los miles de desempleados de esta provincia, que también es la suya".

Según González Bayo, "estas cifras son un fiel reflejo de las nefastas políticas económicas del PP, con una reforma laboral que ha tenido un efecto demoledor, con salarios más bajos y un mayor empleo temporal".

Además, según ha indicado, "el Gobierno central no sólo ha reducido drásticamente las políticas activas de empleo, sino que se olvida de aquellas personas que están fuera del mercado laboral y que no reciben ningún ingreso para hacer frente a su situación". "Hablamos de familias que en muchos casos tienen niños a su cargo, que no reciben apoyo económico del Estado. En estas situaciones está el germen de la exclusión social", ha aseverado.

Por ello, la diputada nacional ha incidido en que "desde el Partido Socialista han propuesto un Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación por situación de necesidad, por carencia de ingresos, que pueda satisfacer las necesidades básicas y acompañarlo de un incremento de la prestación por hijo a cargo destinada a combatir la pobreza infantil en general y erradicar específicamente la pobreza infantil severa, pero "el PP no sólo no hace nada, sino que se permite el lujo de recortar los fondos para cobertura por desempleo", ha señalado.

"Por eso, pedimos al Gobierno de Rajoy que se implique con esta tierra e incremente los fondos destinados a la cobertura por desempleo para atender a los parados onubenses a los que ha dejado sin ningún tipo de ingreso; y que explique si tiene previsto impulsar alguna medida para proteger a estas familias", ha concluido.