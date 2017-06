PSOE dice que "hay que congratularse" del descenso y lamenta que el PP se "enrabiete" por los datos

Etiquetas

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha defendido este viernes que "hay que congratularse" por el descenso del paro en la región, un dato "tremendamente positivo", pues si en España ha sido del 3,13 por ciento, en la región la bajada ha sido del 4,08. Por ello, ha lamentado que el PP "se enrabiete".

En rueda de prensa, Mora ha defendido que el desempleo en la región

ha bajado más que en el conjunto de las Comunidades Autónomas y que Castilla-La Mancha se sitúa en el séptimo lugar del ranking del descenso, precisando que la mayor bajada "por cuestiones obvias" se da en las regiones costeras.

"El dato es muy positivo, debemos congratularnos de ello, otros no se congratulan. No se si viven en la misma región. No todo es negativo, hay más cuestiones positivas que negativas", ha dicho Mora, que ha agregado que en el último año en la región hay 13.315 parados menos.

Además de los "buenos" datos de creación de empleo, el parlamentario socialista ha aludido a los de creación de empresas, de exportación, de pernoctaciones, así como a las previsiones de crecimiento, indicadores que, a su entender, evidencian que la economía de Castilla-La Mancha "va bien" y que "se recupera a un ritmo adecuado".