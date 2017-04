Vara achaca el descenso del número de rentas básicas a que "hay 14.000 parados menos de larga duración" en Extremadura

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha achacado el descenso en el número de rentas básicas en la región extremeña a que en la actualidad "hay 14.000 parados menos de larga duración" que hace dos años.

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre el motivo por el que ha disminuido el número de perceptores de renta básica en 3.000 personas en el último año en la región.

En su intervención, el presidente extremeño ha explicado que la renta básica "es fundamentalmente el recurso destinado a los parados de muy larga duración", y que por tanto han perdido las prestaciones, tras lo que ha señalado que si en la actualidad "hay 14.000 parados menos de la larga duración" en Extremadura que hace dos años, por lo "evidentemente hay menos rentas básicas".

"Tan sencillo como eso", ha apuntado el presidente extremeño, quien ha añadido que "la realidad es que si hay 15.000 parados menos y 14.000 parados de larga duración menos que hace dos años, lo lógico es que haya menos rentas básicas".

Un descenso de rentas básicas sobre el que "le puedo asegurar que no ha sido porque le digamos que no", ha señalado Vara, quien ha añadido que en el Ejecutivo regional están "abiertos a los cambios que faciliten que la renta básica sea todavía más útil".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha señalado que va a "intentar que además de que la renta básica exista, la gente pueda tener un trabajo", algo en lo que no va "a ceder".

En ese sentido, Fernández Vara ha señalado que la renta básica "se hizo para combatir la exclusión social", pero ha apuntado que la exclusión social "no se combate solo con rentas básicas, se combate también con proyectos de inclusión social, que es trabajar".

Así, el presidente extremeño ha señalado que desde el inicio de la legislatura, su gobierno ha intentando incluir a estas personas "en el circuito de la economía, es decir, que puedan trabajar, que se puedan sentir útiles y formar parte de una sociedad en la que ellos aportan".

"A mi me gustaría que la renta básica no fuera necesaria, y con esa aspiración es con la que hay que trabajar, que algún día en Extremadura no tenga necesidad de haber rentas básicas", para lo cual es necesario tener "programas de empleo alternativo, públicos y privados".

MONAGO LAMENTA EL DESCENSO

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha aseverado que Vara "intenta cuadrar" las cuentas de la Junta de Extremadura "con el dinero de ese denostado Madrid que siempre tienen en boca".

Monago ha señalado que el Plan de Empleo Social que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura con las diputaciones "ni es de empleo ni es social", ya que no fomenta la contratación en sectores emergentes, ni la inserción laboral, y el resultado es que la región es "campeona del desempleo en el conjunto del país".

Además, el presidente del Grupo Popular ha señalado que los beneficiarios del Plan Prepara o de un programa de activación para el empleo "tienen la puerta cerrada", tras lo que ha señalado que "no han buscado arreglar el problema de la gente, sino sacudirse el problema, que es bien distinto, dejar de pagar las rentas básicas".

El dirigente del PP extremeño ha señalado que el objetivo de este Plan de Empleo Social "no ha sido resolver la situación de las familias, es que el Estado pague", de tal forma que la Junta de Extremadura "se ahorra 3.000 rentas básicas, pero en lo que va de año suben en 3.457 las personas que perciben subsidio de desempleo que paga el Estado".

"Esta es la auténtica integración laboral, dejar de pagar su gobierno para que lo pague el Gobierno central", ha aseverado Monago, quien ha añadido que de esta forma se ha "conseguido que seamos líderes en desempleo en España o que disminuyan los autónomos y las empresas".