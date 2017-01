El paro baja en 541.700 personas en 2016, hasta niveles de 2009

Etiquetas

La última recolección de datos sobre el empleo de 2016, la Encuesta de Población Activa (EPA), confirma las buenas cifras. Según los datos adelantados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en 541.700 personas en el pasado ejercicio, el cuarto descenso anual consecutivo, y se crearon 413.600 empleos.

De esta forma, 2016 cerró con 18.508.100 ocupados y con 4.237.800 parados, su cifra más baja desde el tercer trimestre de 2009. Así, la tasa de desempleo se situó al finalizar 2016 en el 18,63%, casi 2,3 puntos menos que en 2015 (20,9%) y su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2009.

Ya los datos adelantados a principios de mes por el Ministerio de Empleo mostraron el vigor en la creación de empleo. En este caso, y debido a las diferentes metodologías utilizadas, se estimó que fueron 540.655 el número de nuevos afiliados a la Seguridad Social y 390.534 personas menos en el paro. Así, el número de parados registrados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) es de 3.702.974 personas y 17.849.055 el de afiliados.

El descenso de 2015 fue superior

Supone una de las mayores caídas registradas, pero el descenso es netamente inferior al de 2015, cuando fueron 678.200 personas las que encontraron empleo. Por su parte, el empleo creció en 2016 en 413.900 personas, casi un 2,3%, logrando su tercer aumento anual consecutivo. Sin embargo, este incremento de la ocupación es menor que los registrados en 2014 y 2015, cuando se crearon 433.900 y 525.100 puestos de trabajo, respectivamente.

Con el descenso del paro logrado en 2016, se encadenan cuatro años consecutivos de bajadas después de seis años de incrementos. En 2015, el paro registró la mayor caída de la serie histórica, con 678.200 desempleados menos.

A esos 4,23 millones de parados reflejados por la Encuesta de Población Activa (EPA) se llegó después de que el paro bajara en el último trimestre de 2016 en 83.000 desempleados (-1,9%), su mejor dato en este trimestre desde el arranque de la crisis.

Así, el año pasado se generaron 413.900 puestos de trabajo, con un ritmo de crecimiento anual del 2,29%, inferior al de un año antes (2,99%). Todos los empleos creados el ejercicio pasado se concentraron en el sector privado, con 428.500 nuevos puestos de trabajo (+2,8%), ya que el sector público destruyó 14.600 empleos en el año (-0,49%).

En el cuarto trimestre de 2016 se perdieron 19.400 puestos de trabajo, un 0,1% menos respecto al trimestre anterior. Este retroceso contrasta con los avances de la ocupación logrados en los cuartos trimestres de 2014 (+65.100) y de 2015 (+45.500).

Por sectores, la ocupación aumenta en los Servicios, donde hay 240.400 ocupados más, en la Industria (115.700), en la Agricultura (37.000) y en la Construcción (20.800). Mientras que en el último trimestre fue la Agricultura (72.900) y la Industria (47.800) las que tiraron del empleo. Sin embargo, desciende en los Servicios (112.300 menos) y en la Construcción (27.800). La caída en Servicios no fue evitada a pesar de una campaña navideña en la que se estimaba crear más empleo que en los últimos años.

Cae el número de personas activas

En clave demográfica, el número de activos descendió solo en este trimestre en 102.400, hasta 22.745.900. Mientras, en el último año la población activa ha descendido en 127.800 personas. Los motivos pueden ser el envejecimiento de la población, el mayor número de jubilados y la difícil inserción de los jóvenes al mercado laboral.

Este último factor señalado, la incorporación al mercado laboral por parte de los jóvenes, lo confirma otro dato también adelantado hoy por la EPA: la tasa de paro juvenil se situó así en el 42,91% a cierre de 2016. Aunque supone un descenso de 3,3 puntos respecto al ejercicio anterior (46,2%), se incrementó en el último trimestre del año en comparación con el tercero (41,9%).

Y es que el número de activos menores de 25 años se redujo en 56.300 personas en 2016 (-3,8%). Otro de los datos que confirman la precariedad a la que están sometidos los jóvenes es que casi el 46% de ellos son parados de larga duración. Por su parte, este segmento, el número de parados de larga duración, se redujo en 382.000 personas en 2016, un 16,4% respecto a 2015, hasta situarse en 1.946.700 personas.

Descenso por comunidades: Andalucía a la cabeza de los descensos

En el plano autonómico, Cataluña (–110.200 parados), Andalucía (–78.000) y Comunidad de Madrid (–73.700) concentraron en torno al 50% de los descensos. Por su parte, Los mayores descensos se producen en Illes Balears (–60.800), Cataluña (–21.300) y Castilla y León (–19.900). Extremadura fue la única que no incrementó su ocupación en 2016.

Aunque el descenso en Andalucía fue el más notorio, su tasa de paro (28,25%) continúa siendo una de las más elevadas de España. Solo Extremadura (28,31%), que lidera en tasa relativa, y Canarias (24,90%) muestran cifras similares. Pero es Andalucía, con 1.120.300 millones de parados, la comunidad con más desempleados. Una cuarta parte del paro nacional.

La otra cara de la moneda lo forman un bloque de cuatro comunidades colindantes: Navarra (10,01%), País Vasco (12,27%), La Rioja (10,90%) y Cantabria (12,89%). En cuanto a Madrid (14,60%) y Cataluña (14,85%), lideran las caídas y se quedan con 489.100 y 558.500 parados, respectivamente.

La presentación de los datos han coincidido con la presencia de Mariano Rajoy en Onda Cero y ha aprovechado para decir que "Falta mucho por hacer pero cinco años consecutivos de crisis económica no se resuelven en un cuarto de hora", recalcando que "Lo que me importa es la ocupación. Llevamos tres años buenos. Perdimos 3,4 millones de empleos en la crisis. Espero que no volvamos a vivir algo así".

Los hogares con todos sus miembros en paro caen

Otro de los datos más reseñables es el descenso del número de hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2016 en 168.900, un 10,8% respecto a 2015, hasta situarse en 1.387.700. Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron en 353.200 durante 2016 (+3,7%), hasta un total de 9.883.600 hogares.

Asimismo, los hogares con al menos un activo subieron en 6.900 respecto a 2015 (+0,05%), hasta los 13,39 millones y los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 84.400 en el conjunto del año (+1,7%), hasta rozar los 5,1 millones.

Por sexos, el número de mujeres en paro se reduce en 48.700 este trimestre, situándose en 2.142.700. Entre los hombres, el desempleo baja en 34.300, hasta 2.095.100. En el total del año, se registró un descenso de 292.500 en los hombres y de 249.200 entre las mujeres.