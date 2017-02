El bonobús solidario llega a parados con menos de 45 días trabajados en un año a instancias de IU y Participa

Etiquetas

Los grupos municipales de Izquierda Unida y Participa Sevilla se han congratulado este jueves de la aprobación de la moción presentada por ambas fuerzas políticas en el último pleno del Ayuntamiento hispalense, para ampliar el perfil de las personas en paro con derecho a demandar el bonobús solidario de la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

En esta propuesta conjunta, que recibió el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación hispalense, se insta al Gobierno local de Juan Espadas (PSOE) a acometer, en el plazo máximo de un mes, una modificación puntual de las ordenanzas fiscales a fin de extender este título bonificado a "las y los desempleados que no han trabajado en los últimos doce meses más de 45 días" en total.

Según ambas fuerzas de izquierda, hasta la fecha, además de un nivel de ingresos determinado, se requiere a los solicitantes del bonobús solidario acreditar que llevan en paro, como mínimo, un año para poder acceder a esta tarjeta, por lo que el cambio impulsado por IU y Participa permitirá en la práctica que puedan acogerse a esta prestación municipal muchas personas que hasta ahora quedaban excluidas de este recurso por haber trabajado tan sólo varios días o semanas sueltas al año.

La aprobación de esta medida supone, por tanto, "un paso importante" en pos de adaptar el bonobús solidario al "contexto laboral de nuestros días", en el que lamentablemente se ha profundizado de manera considerable la precariedad, a raíz de las "políticas neoliberales impuestas por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, estando a la orden del día la realización de contratos por escasas jornadas e incluso por horas".

En palabras del portavoz de IU, Daniel González Rojas, con esta iniciativa "conseguimos aumentar el número de beneficiarios de esta tarjeta gratuita de transporte urbano" que, como ha recordado, fue promovida por Izquierda Unida cuando estaba en el gobierno local para "facilitar la búsqueda de empleo a aquellas personas que se encuentran en paro". "Se trata de fortalecer una herramienta municipal que en estos momentos resulta fundamental para luchar contra el que sigue siendo el principal problema de nuestra ciudad", ha apostillado.

Por su parte, la concejala de Participa Sevilla Cristina Honorato ha exigido al Gobierno local de Espadas que no se demore en poner en marcha esta medida. "Hay cientos de personas que debido a su situación económica tienen graves problemas para moverse por la ciudad. Esta moción pretende mejorar su situación, aunque sabemos que todavía hay mucha gente que lo necesita y no se puede beneficiar con esta medida", ha reconocido la edil de Participa Sevilla, que ha insistido en la necesidad de que los servicios públicos no discriminen a nadie por su nivel económico o capacidad adquisitiva.

Por todo ello, desde IU y Participa instan al Gobierno de Espadas a "no dormirse en los laureles" y a aplicar ya los cambios acordados por el Pleno para que el bonobús solidario "llegue cuanto antes" a todos esas personas en situación de desempleo que lo necesitan para buscar trabajo y que ahora no pueden acceder al mismo debido a unos requisitos que "no responden a la realidad laboral actual".

En la moción de IU y Participa aprobada en el Pleno se reclamaba también al Gobierno del PSOE la adopción de las medidas oportunas para que se acorten los plazos de tramitación de este título y se reduzca la "excesiva documentación" que actualmente hay que entregar en cada renovación, siempre que esto no suponga un menoscabo del control el Ayuntamiento ha de llevar a cabo en la administración de este recurso.