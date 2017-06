AMOR (ATA) URGE APROBAR LA LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ASEGURA QUE QUIEN NO SE SUME “SE RETRATARÁ”

Etiquetas

-Espera que se apruebe a finales de junio. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, urgió este martes en el Fórum Europa a aprobar la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo, ya que “la esperábamos como agua de mayo, pero estamos en junio”, y aseguró que “quien quiera sumarse, que se sume, y quien no, se retratará”. Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, aseguró que la nueva ley es “un gran paso” pero tiene aspectos que están por perfilarse.“Espero que se completen” algunos como la mejora de la segunda oportunidad, que las mujeres que se incorporen a la actividad tras la maternidad lo hagan con la tarifa plana, que se mejoren condiciones para las personas con discapacidad que emprendan, la mejora de la formación de los autónomos, o que se compatibilice la pensión y el trabajo autónomo al 100%.En este sentido, aseguró que en los próximos 10 años, la pensión de los autónomos va a aumentar más de un 10% porque la base mínima de cotización va a incrementarse año a año.“Lo que no podemos es quejarnos de que sube la base y que nuestra pensión es baja, porque el sistema de Seguridad Social es muy claro”, y en 2018 la base mínima subirá entre un 0% y un 2% “porque es lo que sube todos los años”.Preguntado por el tiempo parcial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Amor señaló que "podrá ser factible para determinados sectores" pero no se decantó por que sea un tiempo parcial "generalizado". En cualquier caso, aseguró que la ley de medidas urgentes para los autónomos “va a salir del Congreso mucho mejor de lo que entró” y esperó que a finales de junio se apruebe.Por otra parte, al ser preguntado por la posibilidad de que ATA entre en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Amor aclaró que “ni tenemos conversaciones discretas ni no discretas para nuestra integración con CEOE” aunque reconoció que “la unidad empresarial siempre es buena”.Amor concluyó que “el auge del empleo autónomo ha venido para quedarse, aunque muchos siguen argumentando que esto es coyuntural”, pero “cuando a los autónomos les va bien, a España le va mucho mejor”.