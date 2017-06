ATA-A espera que los nuevos cambios no "impliquen una paralización" en la Junta y que se haga "lo más rápido posible"

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, espera que los nuevos cambios efectuados en el Gobierno andaluz "no impliquen una paralización" en la ejecución de las políticas, tras lo que pide que los cambios que se deban acometer en los diversos cargos se hagan "lo más rápido posible".

En declaraciones a Europa Press, Amor ha recordado que en la Consejería de Economía y Conocimiento --competente en materia de autónomos-- no se ha producido ningún cambio pero, no obstante, espera que los cambios en otras áreas "no impliquen ningún proceso de paralización".

Ha recordado que actualmente estamos en junio "y ahora se acerca el verano y las vacaciones, por lo que esperamos que ello no provoque que se empiecen a ejecutar las políticas en septiembre".

Amor insiste en pedir el desarrollo de los presupuestos y las medidas para los autónomos tanto en Economía como en Empleo y espera que los cambios que pueda haber por debajo del consejero "si va a haber cambios, que esos cambios se hagan lo más rápido posible, para el cumplimiento de los presupuestos".

Sobre la resolución de la orden de incentivos a autónomos, Amor reconoce que la palabra del consejero "viene con buena intención y con intención de cambiar", aunque ha recordado que "en mayo tenían que estar las ayudas resultas".

Por ello, lamenta que "volvemos a tropezar en la misma piedra, no sólo por la falta de agilidad a la hora de resolver las ayudas sino porque se publicaron en diciembre, pero salieron en enero, por lo que vamos con una año de retraso". Por ello, espera que "se resuelvan las ayudas y se diseñen nuevas órdenes para que salgan las ayudas este año y a la mayor brevedad posible".