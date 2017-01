ATA pide que en la propuesta de renta mínima "no se deje a los autónomos en la cuneta" y se ligue a itinerario formativo

Etiquetas

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido que la propuesta de renta mínima lanzada por el PSOE "no se deje a los autónomos en la cuneta" y se incluya al colectivo en esta medida, tras lo que pide que se ligue a un itinerario formativo, y no a la prestación por desempleo ni al subsidio, porque "los autónomos no tienen esos subsidios".