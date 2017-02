Ayuntamiento de Gandia (Valencia) tarda 345 días en pagar las facturas a los autónomos y la Generalitat 95 días

Etiquetas

Amor (ATA) insta al Gobierno a abrir el diálogo y "pasar a la ación" porque los autónomos "no pueden seguir viviendo de la tarifa plana"

El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Gandia tarda 345 días en pagar las facturas a los autónomos, lo que lo convierte en uno de los cinco consistorios españoles más morosos. Por su parte, la Generalitat Valenciana sitúa su pago medio de 95 días.

Así lo ha avanzado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, durante la presentación este miércoles en Valencia del barómetro de la situación de los autónomos de la Comunitat Valenciana, acompañado por el presidente de la asociación en la Comunitat, Rafael Pardo.

De hecho, la misma encuesta presentada muestra que el 25% de los autónomos valencianos padecen morosidad --uno de cada cuatro-- y tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, mientras que el 61,9% que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en un periodo inferior de 6 meses, el 40,2% lo hace en un plazo que oscila entre los 60 y los 90 días y el 21,7% entre 91 y 180 días.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Por otro lado, Lorenzo Amor ha lamentado que tras tres meses de Ejecutivo de Mariano Rajoy, la Ley de Autónomos sigue sin fecha de aprobación, por lo que ha "tendido la mano" al Gobierno para "tomar cartas en el asunto" y revertir la situación.

"No podemos seguir viviendo con la tarifa plana y reiteramos nuestro ofrecimiento de diálogo al Gobierno", ha insistido Amor, quien ha instado al Ejecutivo Central a "tomar cartas en el asunto" porque no ve "lógico" que tras meses de gobierno, Rajoy no les haya llamado para iniciar negociaciones.

Además, ha advertido de que si el Gobierno quiere cumplir su compromiso de crear dos millones de empleos al finalizar la legislatura necesita de los autónomos y ello supone mejorar sus condiciones de trabajo. "Tendemos la mano al Gobierno porque no podemos seguir viviendo de la tarifa plana y el pago medio a proveedores. Hay que pasar a la acción y al diálogo", ha insistido.

Por su parte, el presidente de ATA en la Comunitat, Rafael Pardo, ha alertado de que unos 45.000 autónomos de la región no llegan a 900 euros al mes, por lo que ha pedido a la Conselleria de Economía que dirige, Rafa Climent, incentivar políticas de empleo para este colectivo y cumplir con la propuesta anunciada de subvencionar la cuota entre el tercer y quinto año.