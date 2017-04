EPA. UPTA CONSIDERA QUE LOS DATOS PONEN DE RELIEVE LA EVOLUCIÓN “NEGATIVA” DE LOS AUTÓNOMOS

Etiquetas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) señaló este jueves que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del año muestran que el trabajo autónomo “evoluciona de forma negativa”, con la pérdida de casi 24.000 trabajadores por cuenta propia.En un comunicado, Upta señaló que esta reducción es “especialmente importante” entre los autónomos sin asalariados o independientes, que bajan en 45.800, aunque se produce una recuperación entre los empleadores o empresarios autónomos, que suben 22.900.Pese a que “siempre, el primer trimestre no es el mejor del año” por el efecto estacional de descenso tras la Navidad, el dato relativo al número de autónomos es “más negativo que en el mismo trimestre de 2016”, cuando la caída fue de 10.900 aunque entonces sí que crecieron los autónomos sin asalariados.Para Upta, estas cifras demuestran que los autónomos sin asalariados “siguen configurando un colectivo al que difícilmente le llegan las mejoras macroeconómicas, siendo el más débil y afectado por la crisis de entre todos los sectores laborales”.El secretario general de Upta, Eduardo Abad, consideró que “si tenemos en cuenta que la EPA demuestra el nivel de actividad real, queda claramente reflejado que este colectivo no se beneficia del crecimiento económico”, en comparación con los datos de afiliación a la Seguridad Social que reflejan una cifra mayor de autónomos que siguen pagando las cuotas de Seguridad Social y no tienen una actividad efectiva.Abad reiteró que es “urgente” poner en marcha los planes ordenados de relevo generacional que Upta viene planteando para ofrecer trabajo autónomo a los jóvenes mientras los mayores pueden acceder a la jubilación.