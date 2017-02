El comité de Capsa mantiene la convocatoria de huelga ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la dirección

Etiquetas

El presidente del Comité de empresa de los centros de ASA, Capsa y CLAS, Geomer en la factoría de Granda, Ramón Ángel Urbano, ha anunciado en rueda de prensa el mantenimiento de las dos jornadas de huelga previstas ante las imposibilidad de llegar a un acuerdo con la dirección en el encuentro celebrado este martes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos(Sasec).

Urbano ha destacado el distanciamiento en los planteamientos de ambas partes a pesar de que las negociaciones vienen ya de finales de 2015 y se han celebrado ya casi una veintena de encuentros. Asínos son desorbitados"

"Pedimos mantener nivel adquisitivo; que dada su base social en las futuras incorporaciones los hijos de socios y trabajadores tengan prioridad en las mismas y estamos pidiendo transparencia en la gestión que a día de hoy no está ocurriendo", ha explicado el presidente del comité.

Así han cargado contra el actual Director General del que dicen "desconocer su proyecto" para Capsa y al que han acusado de no querer sentarse a hablar con el Comité a no ser que " se vea obligado por la Inspección". Además dicen no comprender como la empresa, en un contexto de beneficios, donde anuncian que cerrarán 2016 con unos 14 millones de euros, lleva al comité planteamientos de "pérdida de derechos y poder adquisitivo".

Desde el comité tampoco comparten que de los más de 700 trabajadores en plantilla sean más de cien los que se encuentran fuera de convenio al ser trabajadores de libre designación de los que se desconoce el salario. En este sentido piden que esas libres designaciones se apliquen únicamente en el personal de alta dirección y el resto se integre en el convenio colectivo.

"Estamos hablando de dos convenios diferentes que la empresa quiere mantener", ha indicado Urbano, que también ha criticado el "sistema del amiguismo aplicado para la promoción interna".

Los trabajadores resumen la situación como "una guerra de clases, más que una lucha por mejorar o negociar el convenio colectivo" y lamentan que el actual director general "no reconozca la parte social del modelo optando por un modelo totalmente liberal en el que nadie pueda cuestionar las decisiones que toma frente a un comité de empresa unido y fuerte que cuenta con el total respaldo de la plantilla".

Por todo ello el comité mantiene la convocatoria de huelga para las jornadas de este miércoles 8 y el viernes 10, desde las 06.00 horas del jueves a las 06.00 horas del viernes y en las mismas horas del viernes al sábado. Añaden que siguen abiertos a la negociación y esperan que la dirección reconsidere su postura.

POSTURA DE LA DIRECCIÓN

Desde la dirección de Capsa, este lunes han recordado la oferta planteada a los trabajadores. Así, han indicado que En cuanto a retribuciones salariales hna propuesto para los 4 años de Convenio garantizar el salario actual y un crecimiento que puede superar el 10% en el período (2016-2019), en función de los beneficios y del cumplimiento de objetivos, a percibir anualmente, no consolidable, garantizando el 1% anual.

En cuanto a la clasificación personal, por mandato del propio Convenio, se establecerían grupos profesionales a los que se vincularían categorías, "sin que ello suponga una merma retributiva para la plantilla actual. Estos Grupos Profesionales servirán como base del desarrollo profesional y de la promoción de los empleados, debiendo negociar los sistemas de acceso y duración".

Respecto a la organización, a pesar de que la Ley autoriza a una distribución irregular de la jornada en un 10% de la misma (22 días/año), en el caso de la Factoría de Granda, la compañía ofreció reducir ese porcentaje al 5% (11 días), fijándose en los calendarios de trabajo los empleados para cubrir las bajas que pudieran producirse (correturnos) en las Secciones o Grupos, solamente algunos meses del año y con preaviso a pactar.