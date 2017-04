Contratar a amigos, despedir despacio o lanzar una idea que no apasiona, lo que nunca debe hacer un buen emprendedor

Etiquetas

Así lo ha afirmado en la Universidad de Navarra la empresaria Izanami Martínez

Contratar a tus amigos, despedir despacio, lanzar una idea que no te apasiona o divierte, permitir que alguien de tu organización trabaje en algo que no le gusta o invertir tiempo en un producto que no has validado. Estos son los cinco errores que no debe cometer nunca un emprendedor, según afirmó en la Universidad de Navarra la fundadora de Ygea Wellness School, Izanami Martínez.

La empresaria participó como ponente en el primer Innovation Fast Track (IFT), un itinerario de formación práctica organizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Navarra. En este foro compartió su experiencia y participó como jurado de los seis proyectos emprendedores presentados por alumnos. Frente a estos cinco errores, apostó por "intentarlo 'sí o sí', contratar gente más lista que tú, pensar cómo harías las cosas sin dinero; atender tu vida personal; y cuidarse".

Izanami Martínez, licenciada en Antropología, montó su propia escuela de yoga y pilates con 18 años. MBA por el ISEM Fashion Business School, fue fundadora de empresas como Glossybox, Nonabox, Doctor24 y Ygea Wellness School, donde trabaja actualmente.

"Cuando ya has emprendido, una de las cuestiones más apasionantes es que tienes una idea y puedes ejecutarla. Ves los resultados de forma bastante inmediata; mientras que en empresas grandes, con estructuras complejas, todo se ralentiza. Cuando has probado el emprendimiento, eso es un poco frustrante", afirmó.

EMPRENDIMIENTO Y CRISIS ECONÓMICA

Respecto a la situación actual del emprendimiento, destacó que la crisis económica ha ayudado bastante a azuzarlo. "De pronto, trabajar en una gran empresa empezó a ser tan inestable como en un proyecto pequeño y eso permitió a las startups atraer talento. Hablamos tanto de startups tecnológicas que olvidamos que el bar o el frutero de la esquina también son emprendedores", dijo.

Sin embargo, en su opinión, "no hay que "mitificar" el emprendimiento. "Para que salga bien un proyecto hay que trabajar mucho, y tener agilidad para cambiar si ves que no va bien. Capacidad de esfuerzo tiene todo el mundo", expuso.

Indicó lo que nunca debe hacer un emprendedor como contratar a amigos. Según señaló, una empresa no es una democracia. A veces el jefe tiene que tomar una decisión rápida, sin consultar a nadie, y por lo tanto dar órdenes a su equipo, o decir que no se están haciendo las cosas bien.

Tampoco despedir despacio. "Si no funciona, no funciona. Y cuanto antes lo dejes, mejor, porque al final es malo para todos. Un empleado que no encaja en una organización puede tumbarla y hacer que todo el mundo se quede sin trabajo", expuso, para recomendar también no lanzar algo que no apasione o no divierta.

Asimismo, dijo que se permita que nadie de la organización trabaje en algo que no le guste y añadió que las personas son mil veces más productivas cuando son felices. Finalmente, expuso que no hay que invertir tiempo, dinero ni ganas en algo que no se haya validado. "Es el súper consejo que engloba a todos los demás", afirma Izanami.

En cuanto a cinco sugerencias que un emprendedor debe hacer, dijo que sí tiene que intentarlo sí o sí, contratar a gente más lista que uno, pensar cómo lo se haría si no se tuviera ni un duro, tener vida más allá de trabajar y emprender y cuidarse. Dormir 8 horas, comer bien y sacar tiempo para hacer ejercicio.