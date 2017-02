DISCAPACIDAD. FRATERNIDAD MUPRESPA Y FUNDACIÓN ONCE COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Ambas entidades han firmado un Convenio Inserta . Fundación ONCE y Fraternidad Muprespa han firmado este martes un ‘Convenio Inserta’ para facilitar la inserción laboral de 15 personas con discapacidad en la mutua colaboradora con la Seguridad Social durante los tres próximos años.El acuerdo, suscrito por el director gerente de Fraternidad-Muprespa, Carlos Aranda, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.La directora y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha inaugurado el acto recordando que “Fraternidad Muprespa lleva desde 1929 gestionando accidentes de trabajo” y ha destacado “las sinergias que se pueden producir entre Inserta y la Mutua por las discapacidades sobrevenidas de un accidente laboral y la prevención de riesgos laborales”. Según ha explicado Carlos Aranda, “Fraternidad Muprespa ha dedicado este año 2017 a la integración de personas con discapacidad y con la firma de este convenio, damos un paso de gigante para reforzar la RSC de nuestra Mutua, pudiendo avanzar en este proyecto tan ilusionante”. Por su parte, Alberto Durán ha asegurado que “estamos muy contentos de colaborar con Fraternidad-Muprespa, sobre todo al ser una de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, esas grandes desconocidas. Gracias a Inserta podremos realizar proyectos en común que den visibilidad a ambas entidades, abriéndose un mundo de posibilidades para las personas con discapacidad”.PROCESOS DE SELECCIÓNFraternidad-Muprespa contará con Inserta, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que puedan necesitar las empresas del grupo, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, a través del fomento de colaboración con los centros especiales de empleo. Fraternidad-Muprespa es una mutua colaboradora con la Seguridad Social que tiene por actividad el tratamiento integral de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en su aspecto económico, sanitario y recuperador, como en el preventivo. Cuenta con cerca de 120.000 empresas asociadas y protege a 1.270.000 trabajadores en contingencias profesionales y comunes, tanto por cuenta ajena como autónomos. En la actualidad Fraternidad-Muprespa tiene una plantilla de 1.970 empleados y 122 centros asistenciales y administrativos en España. Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE experta en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.