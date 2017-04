LA DISCAPACIDAD NO INCREMENTA EL ABSENTISMO LABORAL, SEGÚN UN ESTUDIO DE ACTIVA MUTUA

Etiquetas

Tener en plantilla a personas con discapacidad no incrementa el porcentaje de absentismo laboral en las empresas, según concluye un estudio de la mutua colaboradora con la Seguridad Social Activa Mutua.El trabajo, titulado ‘Absentismo de las personas con discapacidad en las empresas’, indica que la diferencia en la tasa de absentismo de los trabajadores con discapacidad (11,2%) es insignificante respecto a los trabajadores sin discapacidad (10,6%).El informe se presentó este martes en un acto que presidíó la subdirectora general de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, Lourdes Meléndez Morillo-Velarde; el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, Fernando Riaño; el vicepresidente de Activa Mutua, Josep Nogués Marsal, y al que también asistió Miquel-Àngel Puig i Tàrrec, director gerente de Activa Mutua.El informe, liderado por Activa Mutua y encargado a ILUNION Tecnología y Accesibilidad, ha analizado 103 empresas y/o grupos de empresas con 177.166 trabajadores (4.375 con discapacidad) de diversos sectores y con representatividad en todas las comunidades.El trabajo destaca que un 57% de los encuestados opina que la discapacidad no influye en una mayor tasa de absentismo, mientras que un 24% cree que absentismo y discapacidad están relacionados.En aquellas empresas en las que existen trabajadores con discapacidad en plantilla, la percepción mayoritaria es que el absentismo laboral es similar y, por tanto, tener una discapacidad no influye en un mayor absentismo (46%), mientras que en las compañías en las que no tienen personas con discapacidad, no sabe/no contesta casi un 70%.INCONVENIENTESA pesar de estos datos, el 45% de los encuestados opina que para algunas empresas el absentismo laboral puede ser un inconveniente a la hora de contratar a personas con discapacidad. Este hecho se suele enmarcar dentro de otros prejuicios más generales sobre la discapacidad relacionados fundamentalmente con el desconocimiento.“En general, las empresas analizadas destacan el alto compromiso habitual de las personas con discapacidad. Un paso esencial es contemplar la discapacidad como una variable más social que individual, ya que son las condiciones de accesibilidad de los entornos, procesos, productos y servicios los que limitan o favorecen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en las empresas”, destacó Nogués.Por su parte, Riaño explicó que es un estudio “pionero, innovador y necesario desde muchos puntos de vista y también desde la normalización”. Además, destacó que con sus conclusiones “caen algunos mitos”, “algunos estigmas” y que, por lo tanto, “se derriban nuevas barreras” a la hora de que las empresas contraten a personas con discapacidad.En contingencias profesionales (accidentes de trabajo, enfermedad profesional, riesgo por embarazo, etc.) la comparativa es favorable para los profesionales con discapacidad, 9,8% frente 12,4% de los trabajadores sin discapacidad.Una gran mayoría de las empresas encuestadas (92%) apuesta por medidas de prevención de riesgos laborales como medida para evitar el absentismo laboral por baja médica.Según indicó Activa Mutua, medidas sencillas como la adaptación de los puestos, el teletrabajo o la flexibilidad de horarios pueden ayudar a la inclusión de personas con discapacidad en una organización.