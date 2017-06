FUNDACIÓN ONCE Y TUBACEX FOMENTARÁN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de Tubacex, Álvaro Videgain, junto con el consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmoris, han firmado en Bilbao un Convenio Inserta para impulsar la integración de personas con discapacidad en la plantilla del grupo.El acuerdo suscrito se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Asimismo, forma parte de uno de los tres ejes de trabajo de la Fundación Tubacex para el fomento de la igualdad de oportunidades en la empresa, con especial atención a la integración de personas con discapacidad. Durán afirmó que para Fundación ONCE es importante contar con el compromiso de Tubacex “una empresa española, multinacional líder en su sector, con una amplia red de instalaciones industriales y oficinas comerciales, que opera en un sector que puede ofrecer nuevas oportunidades de integrarse en el mercado laboral a personas que tienen menos oportunidades que el resto y que necesitan el trabajo como cualquiera para tener una vida normalizada”. En este sentido añadió que las personas con discapacidad son trabajadores tan productivos como el resto y además, están acostumbrados a enfrentarse a un gran número de barreras.Por su parte, Videgain manifestó que este convenio representa un impulso al compromiso de la compañía por la contratación inclusiva y destacó que “queremos formar parte activa del proceso de integración del colectivo con discapacidad a través de su empleabilidad, fomentando sus capacidades y, con ello, nuestra diversidad empresarial”. Finalmente, Esmorís valoró positivamente la posibilidad de desarrollar planes de acción conjuntos la Fundación ONCE “por su espíritu sostenible, innovador e integrador”. “Se trata de una oportunidad real para contribuir al cambio social desde la creación de valor para las empresas gracias a la integración de talento diverso”, agregó. De esta manera, el Grupo Tubacex contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.Por último, el convenio contempla también la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.