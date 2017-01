EL CERMI PIDE INCENTIVOS Y AYUDAS AL EMPLEO PARA LOS AUTÓNOMOS CON DISCAPACIDAD SOBREVENIDA

Etiquetas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que los trabajadores autónomos que siéndolo adquieran una discapacidad, por accidente, enfermedad u otra causa, puedan acceder a los incentivos y apoyos al empleo disponibles para emprendedores con discapacidad.Con la regulación actual, este tipo de trabajadores autónomos queda fuera de los apoyos al empleo, como las reducciones en la cuota de la Seguridad Social, pues estos incentivos están pensados solo para los autónomos con discapacidad previa a establecerse como tales. En el caso de discapacidad sobrevenida, una vez que ya son autónomos, no hay posibilidad de disfrutar de estos apoyos.A juicio del Cermi, "esta situación desigual, en función de cuándo aparece la discapacidad, es anómala e injusta, y debe terminarse con ella, abriendo las ayudas a todos los autónomos con discapacidad, ya sea esta originaria o sobrevenida. De no hacerlo así, se favorece el abandono de la vida activa por parte de los autónomos a los que les sobreviene una discapacidad, al no poder continuar con el negocio o emprendimiento".Ante las iniciativas legislativas en curso para mejorar el marco de promoción de los autónomos, el Cermi ha planteado a Empleo la adopción de estas medidas que permitirían la continuidad en el empleo de más autónomos con discapacidad.