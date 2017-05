IVECO INCORPORA A SU PLANTILLA CINCO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DE FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI

Etiquetas

Un total de cinco trabajadores con algún tipo de discapacidad del Centro Especial de Empleo de Fundación Juan XXIII Roncalli forman parte de la plantilla del fabricante de vehículos industriales Iveco, gracias al servicio de enclave laboral que ofrece la entidad social, garantizando a dichos empleados un contrato laboral de tres años prorrogables otros tres más.Poniendo en valor la capacidad laboral de las personas con discapacidad intelectual, el presidente y consejero delegado de Iveco, Jaime Revilla, enfatizó durante su entrevista en ‘Radio Roncalli’ que, “a pesar de que hemos avanzado mucho en la adaptación de los vehículos, aún quedan muchos pasos que dar”.Iveco, como empresa colaboradora de Fundación Juan XXIII Roncalli, apuesta por la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, reafirmando de este modo su compromiso con los colectivos en riesgo de exclusión social. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida e integración, Iveco decidió contratar a cinco trabajadores a través del Centro Especial de Empleo Roncalli, perteneciente a la Fundación y que da empleo a 215 personas, de las cuales más de la mitad tienen discapacidad intelectual.“Siempre he defendido la importancia de los valores humanos, no solo en el ámbito personal, sino también en el laboral. Es algo que no debe perderse, por mucho que las prioridades de la sociedad cambien. Con la integración de estas personas con discapacidad, en Iveco queremos reafirmar nuestro compromiso con este colectivo que tanto nos da y que, a veces, recibe tan poco”, concluyó Revilla.