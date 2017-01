UPTA CIFRA EN MÁS DE 3.500 MILLONES LA PÉRDIDA DE LIQUIDEZ DE LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS POR NO PODER APLAZAR EL IVA

Etiquetas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) indicó este jueves que los autónomos y empresas perderán más de 3.500 millones de euros de liquidez al no poder aplazar el IVA.En un comunicado, la organización advirtió de que esta situación va a poner en un "serio problema financiero" a miles de autónomos que contaban con esta posibilidad para la primera liquidación del IVA correspondiente al año 2017 que deberá hacerse a finales del mes de enero.Así, durante 2015, un total de 101.125 autónomos y empresas solicitaron aplazamientos por un importe de 3.460 millones de euros, aunque sólo fueron concedidos finalmente 1.323 millones a poco más de la mitad de las empresas que lo solicitaron (52.006), según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Upta.Este dato significa que los autónomos tendrán 1.300 millones menos de financiación, lo que "pondrá en peligro la continuidad de muchas empresas" en un escenario de escasez de crédito, según la organización.Por ello, indicó que presentará enmiendas a través de los grupos parlamentarios a todas las leyes que se tramiten en el Congreso de los Diputados para que los autónomos puedan seguir pidiendo aplazamientos sin aval hasta al menos los 30.000 euros.Finalmente, Upta quiso expresar que no considera adecuado que desde ámbitos administrativos o representativos se trasladen "noticias confusas" al respecto, ya que produce "mayor incertidumbre en el colectivo" y aclaró que cualquier cambio futuro respecto al aplazamiento del IVA "ya no alcanzaría a la primera liquidación del IVA, que se tendrá que hacer en los próximos días".