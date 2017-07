EL PSOE DICE QUE LA LEY DE AUTÓNOMOS ES UN “PICOTEO” DE MEDIDAS PERO “INSUFICIENTE”

Etiquetas

El PSOE considera que la ley de autónomos, aprobada en el Congreso de los Diputados el 29 de junio, recoge una “serie de medidas de estímulo y acompañamiento pero no resuelve ningún problema central" de los trabajadores por cuenta propia. El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, afirmó en una entrevista en Servimedia que con esta norma, que respaldó el PSOE en la Cámara Baja, sólo “se ha picoteado” en las necesidades de los autónomos.Con la iniciativa de Ciudadanos, partido que impulsó esta ley que fue aprobada por unanimidad, se ha “desaprovechado” la posibilidad de ahondar más en algunas cuestiones. “Se han hecho cosas que no están mal, pero son muy insuficientes”, agregó.Con este contexto, el histórico sindicalista señaló que no se puede estar “satisfecho” con la situación actual de los autónomos tras esta norma, porque de cuestiones como el riesgo en las inversiones o el acceso al crédito “no se ha tocado nada”.“Eso nos obliga a hacer esa reflexión de conjunto, porque la asignatura la tenemos pendiente”, remachó Ferrer.