UPTA ABOGA POR REGULAR LA ECONOMÍA COLABORATIVA PARA QUE “NO SE PROSTITUYA” LA FIGURA DEL AUTÓNOMO

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad, abogó este martes por regular la economía colaborativa y que el trabajo autónomo se adapte a la nueva economía, evitando que “se prostituya” la figura del trabajador por cuenta propia.Así lo señaló Abad en un desayuno informativo para conmemorar los 10 años de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.El responsable de la organización incidió en que “no podemos ir a contracorriente” con la nueva realidad, “nos tenemos que ir adaptando”, pero “eso no significa que se prostituya la figura del autónomo”, y en este sentido, aclaró que “o eres autónomo, o eres trabajador”.Al respecto, la directora general de Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero, señaló que “hay que ser rápidos a la hora de dar respuestas, la regulación en muchas ocasiones no es la solución total, y al campo no se le pueden poner puertas, tenemos que tender a detectar problemas e intentar solucionarlos”.En el marco de la nueva ley de medidas urgentes en el trabajo autónomo, desde Upta se recalcó que el “reto más importante” y el que marcará “un antes y un después” será lograr un sistema de cotización para este colectivo en base a sus ingresos, similar al que existe para los trabajadores por cuenta ajena.“Tenemos que buscar el equilibrio de las cuentas públicas, que esto sea un sistema justo” de cotización para los autónomos, que contribuya a romper la “brecha fiscal” existente con quienes tributan por IRPF. Si se lograra, “estaríamos hablando de un sistema pionero”.Mientras, el ex director general de Economía Social y Trabajo Autónomo Juan José Barrera, quien estaba al frente de esta área entre 2004 y 2011, apuntó que con un sistema de cotización en base a los ingresos se posibilitaría eliminar la tarifa plana de 50 euros.Además de este asunto, Upta apuntó otros temas a abordar en la subcomisión de reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una vez que se aprobó la ley de medidas urgentes en el Congreso de los Diputados, como definir el tiempo parcial para los autónomos y “darle una vuelta” a la figura del autónomo económicamente dependiente o ‘trade’.En este sentido, Casero destacó la unanimidad por parte de las fuerzas políticas para dar un impulso al sector de los autónomos y señaló que es el “principio” para seguir avanzando en la subcomisión. A esto añadió el ex director general de esta área entre 2012 y 2015, Miguel Ángel García, que la radiografía del trabajo autónomo “no ha cambiado sustancialmente” con respecto a los años previos a la crisis, y “seguimos teniendo la necesidad de consolidar el emprendimiento”.En este sentido, coincidió en la necesidad de profundizar en la clarificación del autónomo económicamente dependiente para alejarlo del falso autónomo, mejorar la prestación por cese de actividad y que los autónomos perciban que hay una “auténtica red de cobertura” o trabajar en mecanismos de segunda oportunidad y protección social. El responsable de Upta concluyó destacando que para la organización, “lo importante empieza ahora, en la subcomisión del RETA, y lo que hemos avanzado en estos 10 años no es nada comparado con lo que se puede avanzar en la subcomisión del RETA”.