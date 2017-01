ATA ESTIMA QUE LA SUBIDA DE LA BASE MÍNIMA TENDRÁ UN COSTE DE 300 MILLONES AL AÑO Y LOS AUTÓNOMOS “NO ESTÁN PREPARADOS”

Etiquetas

- Espera que la Ley de Medidas Urgentes esté lista en el primer trimestre. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, indicó este miércoles que la subida de la base mínima de cotización en un 8%, pactada entre el Gobierno y el PSOE, supondrá un coste de 300 millones de euros y “no están muchos negocios de autónomos preparados para esta subida”.En el marco de la presentación del barómetro con las perspectivas de los autónomos para este año, Amor tachó de “desproporcionado” el incremento de la base mínima de cotización en un 8% y advirtió de que “va a ser un duro golpe para los autónomos” societarios, que son los que se verían afectados.El máximo responsable de ATA criticó “la forma en que se ha producido” este aumento, “de la noche a la mañana”.“Creo que está muy bien que recaudemos 300 millones al año”, afirmó Amor, “pero no están muchos negocios de autónomos preparados para esta subida”.Así, pidió al Gobierno “que cumpla la ley” y tenga un debate previo, además de con las organizaciones empresariales y sindicales, con las representativas de los autónomos para abordar cambios que puedan afectarles.“Se están cambiando cosas sustanciales en el RETA y se han de cambiar como dice la ley, con el debate previo con los autónomos”, afirmó Amor, quien explicó que ha pedido por carta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se cuente con ellos en el proceso de diálogo.Además, respecto a la futura Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, que en este momento está en tramitación parlamentaria, el presidente de ATA confió en que esté lista en el primer trimestre del año.“Lo que no me gustaría es que esta ley de autónomos se retrasara o que alguien pretendiera un retraso queriendo meter ahí lo que no se ha hecho desde 2007”, puntualizó, y explicó que si se quiere enmendar y mejorar el texto, los grupos parlamentarios pueden hacerlo de manera rápida, pero “otra cosa es que queramos reformar el Estatuto” de los Autónomos.