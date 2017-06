UPTA espera que la Ley de Fomento del Emprendimiento "refleje la importancia que el trabajo autónomo tiene"

Etiquetas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Andalucía ha valorado la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, que supone "una buena noticia para los futuros emprendedores", pero espera que la futura ley "refleje la importancia que el trabajo autónomo tiene en el emprendimiento andaluz".

En una nota, UPTA-A ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley de Emprendimiento de Andalucía, que articulará el Sistema Andaluz para Emprender, el cual coordinará las políticas de la Junta para garantizar el derecho de las personas a poner en marcha una iniciativa empresarial en igualdad de oportunidades.

Para UPTA Andalucía, la comunidad autónoma andaluza "vuelve a ser pionera en el tratamiento de temas trascendentales para nuestra socioeconomía al pretender articular un sistema integral público y gratuito para todos los andaluces". "Es una buena noticia para los futuros emprendedores", ha comentado la secretaria general de UPTA Andalucía, Inés Mazuela.

Sin embargo, Mazuela espera "que el nuevo sistema público para emprender que pretende implantar esta ley, debe tener una consideración especial con las personas que emprenden a través del trabajo autónomo, lo cual, debe conllevar una posición singular de las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, en tanto que representantes del colectivo y por ende, conocedoras de la verdadera realidad del fenómeno emprendedor bajo esta fórmula jurídica y tal y como establece el Estatuto del Trabajo autónomo y la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo".

En este sentido, la entidad recuerda que el trabajo autónomo "es la fórmula jurídica mayoritariamente escogida por los andaluces para poner en marcha iniciativas empresariales y que en la actualidad, y este colectivo supone el 96 por ciento del tejido productivo de la comunidad y es el que más riqueza y empleo genera además de dinamizar la economía real".

"UPTA-A se pone al servicio del legislador para realizar aportaciones a este texto para que entre todos, hagamos la mejor ley posible, ofreciendo la visión real de los emprendedores andaluces, sus problemas y necesidades, que conocemos de primera mano, ya que el fomento del emprendimiento y el apoyo a las personas que lo hacen es uno de los pilares fundamentales de nuestra entidad", ha recordado la secretaria general.

Mazuela ha añadido "que el trabajo autónomo debe prevalecer frente a otras fórmulas con mucho menos peso y trascendencia en nuestro territorio. Es la única forma de dar respuesta a la realidad de nuestro territorio y que sea una ley con trayectoria y efectividad".

No obstante, UPTA-A recuerda que "aunque éste un gran paso, hay que ir más allá, pues no basta con fomentar el emprendimiento si junto a ello no se articula un verdadero sistema de estructuras sólidas que permita desarrollar las actividades iniciadas en condiciones de calidad y que la consolidación sigue siendo el talón de Aquiles de los negocios andaluces".