ATA CRITICA QUE “UTILIZAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS PARA INTERESES PARTICULARES ES SER DESLEAL A ESPAÑA”

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó este martes en el Fórum Europa que “utilizar la representación de los autónomos para intereses particulares, sillones, medallas y titulares de un día es ser desleal a España” y “utilizar a los autónomos como moneda de cambio como si fuéramos meros cromos es ser desleal a España”.Así lo indicó durante su intervención el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y al que asistieron otras personalidades como los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo y Tomás Burgos, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, y varios diputados de diferentes partidos.Amor lamentó que “en España, por el hecho de ser empresario, parece que no se tiene derecho a la queja” y “para algunos, somos los malos, tratamos mal a los trabajadores, defraudamos”. “Cuánto daño ha hecho no hacer de la educación una prioridad en este país no sometida a los vaivenes políticos”, reivindicó el responsable de ATA.No obstante, reconoció que “se ha legislado mucho en los últimos años en favor de los autónomos”, con 35 medidas que se aprobaron y que permitió calificar el periodo de Gobierno como “la legislatura de los autónomos”; “esperemos que no sea la última a la que podamos designar como tal”.En este sentido, indicó que con la tarifa plana de 50 euros, que se puso en marcha en la legislatura anterior, “será recordada como una de las grandes medidas para combatir el desempleo”, con 1,2 millones de beneficiaros, de los que 350.000 fueron personas que salieron de la economía sumergida. “Algunos dicen que la tarifa plana es pan para hoy y hambre para mañana", recordó, pero "el 60% de los beneficiaros de la tarifa plana hoy se mantienen en actividad”, destacó.A esta medida también añadió el Plan de pago a proveedores, el cual definió como “el verdadero rescate a la economía española”, que sirvió para “pagar en 2012 facturas del siglo pasado”.Por otra parte, el responsable de ATA se refirió a la reforma laboral como aquella que “los autónomos usamos" y de la que "no abusamos” y que “ha puesto fin a la sangría de empleos, a evitar el despido de muchos trabajadores” y a recuperar dos de cada tres empleos perdidos durante la crisis.