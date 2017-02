(VÍDEO) MADRID. VILLACÍS PIDE “INTERVENTORES” PARA LA CONSULTA CIUDADANA Y QUE HAYA “FUNCIONARIOS”

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que las mesas electorales que se instalarán para la consulta ciudadana de Madrid Decide que se celebra esta semana deberían estar formadas por "funcionarios" o "empleados públicos". Asimismo, reclama la presencia de "interventores".Así se expresó la concejala en una entrevista con Servimedia, donde aseguró que ella no va a participar en el 'referéndum' ciudadano que se celebrarà entre el 13 y el 19 de febrero para decidir sobre el futuro de la Gran Vía, la Plaza de España o cuestiones relacionadas con los distritos o las propuestas ganadoras de 'madridecide.es'."Presenta muchas dudas; yo puedo votar en tu nombre y no hay nadie delante que diga vale, esta es la persona que debe ser", denunció Villacís. A su juicio, el hecho de que sean voluntarios los que se encargarán de las mesas electorales plantea aún más dudas, ya que indicó que "La ley del voluntario dice que no debe hacer el trabajo que debería hacer un funcionario".Por ello, señaló que se podría actuar "como se hace en las elecciones generales" y disponer de "interventores o fórmulas para que haya muchos más ojos". Y es que, a su juicio, tal y como se ha planteado la consulta "no es garantista".Este discurso contrasta con el del Ayuntamiento de Madrid, que aseguró a principios de febrero que se cumplen todas las garantías y que las mesas cuentan con un sistema informático para comprobar el censo, quién ha votado y quién puede aún hacerlo.Para organizar el voto presencial, el Consistorio cuenta con un total de 1.100 voluntarios, 300 de ellos del cuerpo de 'Voluntarios x Madrid ' y 800 ciudadanos espontáneos que han mostrado su voluntad de colaborar.Los mayores de 16 años empadronados en la capital podrán decidir, de manera vinculante, cómo será la Gran Vía a través de cuatro preguntas con detalles como el ensanchamiento de aceras, las plazas traseras de la arteria madrileña o los pasos de cebra. También se somete a consulta el proyecto para la plaza de España, un abono transporte intermodal y una propuesta de un Madrid "cien por cien sostenible" lanzada en 'Madrid Decide'.Las mesas electorales abrirán de 9.30 a 19.00 horas y se repartirán por diferentes puntos. En ellas habrá un presidente de mesa y varios vocales, todos ellos voluntarios. El Consistorio ha impartido cursos de formación para que puedan contrastar el censo de cada votante y utilizar la aplicación informática desarrollada para el proceso.El escrutinio se llevará a cabo un día después de las votaciones, el 20 de febrero, aunque el resultado no se conocerá hasta el día 21. Las mesas instaladas en centros municipales llevarán a cabo su propio recuento, mientras que las colocadas en la calle, como es el caso de la Puerta del Sol, se contarán en público.