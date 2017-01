La mayoría de los autónomos andaluces cree que la economía mejorará y también sus negocios, según ATA

Etiquetas

Los autónomos andaluces afrontan el presente año 2017 "con mejores perspectivas" que el anterior, ya que, según recoge el Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía sobre la situación de los autónomos andaluces, "siete de cada diez autónomos cree que la situación económica va mejor y que continuará mejorando" este año, de forma general, a lo que se suman que ocho de cada diez no creen que sus negocios empeoren, es más, cerca de la mitad (44,1 por ciento) esperan una mejoría.

Así lo ha destacado, en rueda de prensa, el presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, junto al director general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Andalucía, José Roales, y el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta den Córdoba, Manuel Carmona, quienes, por su parte, han dado cuenta de las diferentes líneas de apoyo al trabajador autónomo con las que cuenta la Consejería de Economía y Conocimiento.

En cuanto al Barómetro de ATA-Andalucía, Amor ha detallado que, frente a las perspectivas que vislubran la mayoría de los autónomos para este año, se sitúa un 23,2 por ciento que "no cree que 2017 vaya a ser un buen año para la economía española" y, respecto de sus negocios particulares, "uno de cada diez cree incluso que su negocio irá a peor (11,9 por ciento)".

En lo referido al empleo y la contratación, Rafael Amor ha detallado que el Barómetro, elaborado en base a 384 encuestas válidas realizadas a asociados de ATA en Andalucía, el resultado obtenido es que "uno de cada tres autónomos de Andalucía (37,9 por ciento) ha contratado a lo largo de 2016" y que "el 34,7 por ciento tiene previsto hacerlo en 2017".

A esto hay que añadir que "el 70 por ciento de los autónomos andaluces que tienen trabajadores a su cargo han realizado durante el pasado año 2016 un contrato laboral" y "el 51,3 por ciento considera que el paro continuará descendiendo en 2017".

En lo referido al capítulo de la financiación, el presidente de ATA-Andalucía ha señalado que "únicamente el 35,7 por ciento de los autónomos andaluces se ha dirigido en 2016 a una entidad financiera a solicitar liquidez" y, "de ellos, a dos de cada tres ésta les fue concedida", aunque no siempre por la cantidad solicitada, ya que en un 16,1 por ciento de los casos se les concedió un crédito por menor cuantía de la solicitada.

Respecto a la morisidad, Amor ha indicado que ésta "continúa afectando a la mitad de los autónomos de Andalucía", ya que, mientras que "en 2015 la morosidad retrocedió ligeramente, la inestabilidad política de 2016 ha provocado un incremento en los plazos que tienen que esperar para cobrar sus facturas", de forma que "el 27,6 por ciento de los autónomos que padecen morosidad tarda más de seis meses en cobrar, mientras que un 9,2 por ciento "tarda más de un año en cobrar", si bien, "l 62,1 por ciento de los autónomos que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en un periodo inferior a seis meses".

Al margen de ello, el 53,9 por ciento de los autónomos "cree que no ha cambiado nada en cuanto a la eliminación de las trabas administrativas", manifestando más de la mitad de los autónomos, en cuanto a sus preferencias ante una hipotética bajada de impuestos, que querrían "una rebaja de IVA", mientras que, finalmente, el colectivo autónomo se divide a la hora de asimilar la base de cotización al rendimiento neto de su actividad, ya que "un tercio quiere, un tercio no y un tercio no lo sabe".

MÁS AUTÓNOMOS ANDALUCES

Por otra parte, Rafael Amor ha destacado que Andalucía "duplica" el índice nacional de "crecimiento neto de autónomos", que ha sido en 2016 del 1,7 por ciento, frente al 0,8 por ciento registrado en toda España, de forma que, "de los 25.479 autónomos más que hay ahora en este país, 8.581 son de la Comunidad Autónoma de Andalucía", de forma que "uno de cada tres autónomos que se da de alta en este país", lo hace en Andalucía, que es la tercera comunidad que más crece en autónomos, tras Baleares y Canarias.

Dentro de Andalucía, Amor ha destacado la situación de Málaga, que "va como un cohete, pues tiene un crecimiento del tres por ciento", con 3.208 nuevos autónomos en 2016, cifra que llega los 541 nuevos autónomos en Córdoba, que supera también la media nacional de crecimiento, con un 1,1 por ciento.