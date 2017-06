(AM) Aplazan 10 días el desahucio de una viguesa con dos hijos, que sigue a la espera de una solución

Etiquetas

El juzgado ha acordado aplazar 10 días el desahucio, previsto para este jueves, de una viguesa con dos hijos, de 15 y 18 años, quien ha pedido que la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo trabajen aprisa y conjuntamente para "encontrar una solución" antes de que se cumpla el nuevo plazo para el lanzamiento.

Ante el portal de su domicilio, la propia afectada, Leticia Chantada, ha trasladado a los medios que el juzgado le comunicó en la mañana de este jueves el aplazamiento. Supuestamente, se le ha aplicado el protocolo de protección por especial vulnerabilidad, "en este caso promovido por la Xunta respecto al juzgado", según ha informado Os Ninguéns

Precisamente, uno de los portavoces de este colectivo, Emilio García, ha vinculado lo sucedido a que el caso trascendió públicamente, y ha apuntado que "fue la Xunta la que hizo todo lo posible para retrasar el lanzamiento", pues pidió un informe que completara la información para intentar que se atrasase.

En este contexto, ha manifestado que encuentran una "diferencia entre Ayuntamiento y Xunta que se puede comparar al calor y el frío". Pues las trabajadoras sociales de la Xunta en Vigo les "acompañaron" y, en cambio, notan "frialdad en los responsables municipales, no sólo en este caso sino también en otros".

En todo caso, ante los 10 días de suspensión del desahucio, los portavoces de Os Ninguéns y la RSP, han reclamado que la Xunta tramite "con carácter de urgencia" el 'Bono alugueiro', lo que de hecho creen que se resolverá en cuestión de días; y que el Ayuntamiento acelere la gestión para que Leticia pueda cobrar la Risga dentro de uno o dos meses.

"Si la Xunta sigue a este ritmo y el Ayuntamiento acelera los trámites de la Risga, podría empezar a buscar vivienda", ha mantenido. Leticia adeuda aproximadamente un año de alquiler --desde que se quedó sin trabajo--, es trabajadora del Sergas y está en las listas de contratación, por lo que ha pedido para que la llamen a trabajar, ya que "sería lo ideal" para cambiar su situación.

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO

En relación al comunicado del Ayuntamiento de que la mujer está siendo atendida pero no aporta documentación para la tramitación de ayudas, el también portavoz de Os Ninguéns Antón Bouzas ha asegurado que se "está faltando a la verdad", porque "es documentación que ni existe ni puede existir porque nadie le hace un contrato a una mujer con ingresos cero y dos hijos a su cargo".

Además, ha remarcado que el problema no era la documentación porque, "de repente, se está empezando a solucionar todo simplemente por el hecho de que aparece públicamente".

"La concejala debería tener un poco de dignidad como política y no volver a mentir, porque con ese comunicado humilla a esta mujer y a todas las que están en esta situación, y está estigmatizando a las personas que contra su voluntad no tienen trabajo y no pueden alquilar una vivienda", ha subrayado.

A ello, García ha añadido que "hay cierta animadversión a dialogar por parte tanto de Isaura Abelairas como de Abel Caballero", por lo que ha reclamado "que esto cambio" y "que accedan a dialogar con los trabajadores de los servicios sociales".