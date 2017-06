(AMPLIACIÓN) MONTORO NO DIMITIRÁ, “PORQUE ME VOY A IR CUANDO ME DIGAN QUE ME VAYA”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rechazó este martes dimitir por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la 'amnistía fiscal' de 2012 y añadió que “me voy a ir cuando me digan que me vaya”.“No me voy a ir, porque yo trabajo y tengo unas responsabilidades”, afirmó el ministro en el Foro Cinco Días, donde apuntó que “no se va uno cuando quiere”.“Estoy a disposición y a invitación de”, prosiguió el titular de Hacienda, quien sin embargo admitió que su posible reprobación parlamentaria “tiene un valor” pese a que no tenga consecuencias prácticas.Además, defendió que “la medida tuvo sentido” en 2012 y pidió que se tenga en cuenta que permitió aflorar 40.000 millones de euros. “Eso es lo importante”, sentenció.“Esos millones los tenían fundamentalmente en el exterior contribuyentes españoles que hoy están tributando”, prosiguió Montoro, quien sostuvo que “hay que preguntar a los anteriores ministros por qué estaban ocultos”.“Alguien no cumplió con su obligación, porque no es que no existieran”, prosiguió el titular de Hacienda, quien destacó también que la 'amnistía fiscal' permitió identificar un patrimonio exterior de más de 97.00 millones.